अनेकांत कॉलेज ऑफ फार्मसीत राज्यस्तरीय परिषद
बारामती, ता. १२ : अनेकांत एज्युकेशन सोसायटीच्या कॉलेज ऑफ फार्मसी येथे ‘इमर्जिंग नॉवेल ट्रेंड्स इन फार्मास्युटिकल सायन्सेस- ॲकॅडेमिया, इंडस्ट्री अँड एन्त्रेप्रेनेऊरशिप’ या विषयावर डिप्लोमा फार्मसीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एकदिवसीय राज्यस्तरीय परिषद व पोस्टर सादरीकरण स्पर्धा उत्साहात पार पडली.
परिषदेत फार्मास्युटिकल क्षेत्रातील नवीन संशोधन, उद्योगातील संधी, तसेच उद्योजकतेच्या संधींबाबत तज्ज्ञांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमास अनेकांत एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष जवाहर शाह (वाघोलीकर), सचिव मिलिंद शाह (वाघोलीकर), खजिनदार विकास शाह (लेंगरेकर) यांनी मार्गदर्शन केले. प्रमुख अतिथी म्हणून महाविद्यालयाचे गव्हर्निंग कौन्सिल सदस्य डॉ. राजेंद्र दोशी (ढाकाळकर) उपस्थित होते.
भारती विद्यापीठ इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसीचे प्रवीण जावळे, पासिफ्लोरा लॅबोरेटरीजचे संचालक प्रवीण जगताप, चाकण लाइफ सायन्सेसचे तांत्रिक संचालक श्रीकांत व्ही. क्षीरसागर यांनी उद्योग, संशोधन व करिअर संधींबाबत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.
या प्रसंगी डॉ. श्रीमंत खाडे, प्राचार्य डॉ. अविनाश जगताप, प्रणाली वडेर, डॉ. धनंजय बागुल, अभिनंदन शाह उपस्थित होते.
परिषदेत पोस्टर सादरीकरण स्पर्धेत महाराष्ट्रातील विविध महाविद्यालयांतील २७५ विद्यार्थी, प्राध्यापक व संशोधकांनी सहभाग नोंदविला. यापैकी ६२ विद्यार्थ्यांनी संशोधनाधारित पोस्टर्स सादर केली. स्पर्धेचे परीक्षक म्हणून राजेंद्र बांदल, श्रीकांत कदम व डॉ. गणेश तावरे यांनी काम पाहिले. विजेत्यांना रोख पारितोषिके देण्यात आली.
महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. दर्शन शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. परिषदेसाठी डॉ. संतोष जाधव, डॉ. सोनाली झारगड, आनंद विठ्ठलदास यांच्यासह प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थ्यांनी व परिश्रम घेतले.