चाकणला खासगी बस चालकाची तीन वाहनांना धडक
चाकण, ता. १७ : पुणे-नाशिक महामार्गावर गुरुवारी (ता. १६) रात्री साडेनऊच्या सुमारास एकतानगरजवळ चाकण (ता. खेड) येथे खासगी बस (क्र. एमएच १६ बीसी २३५१) वरील चालकाने नाशिक बाजूकडून पुणे बाजूकडे बस भरधाव वेगाने, हयगयीने चालवली व दुचाकींसह मोटारीला जोराची धडक दिली. या अपघातात दुचाकीवरील मारुती नागनाथ शिंदे (वय ३१, रा. खंडापूर, ता . जि. लातूर) यांचा मृत्यू झाला. या अपघातप्रकरणी बसचालक संतोष महादेव भुसारी यांच्यावर विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याला अटक केली आहे, अशी माहिती चाकण पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय सोळंके यांनी दिली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,‘‘आंबेठाण चौकाकडून मारुती शिंदे व त्याचा मित्र सागर पाटील हे दोघे एकतानगरकडे येत होते. त्यावेळेस समोरून आलेल्या बसने त्यांच्या दुचाकीला जोराची धडक दिली . यात दोघेही गंभीर जखमी झाले त्यात शिंदे याचा मृत्यू झाला. शिंदे याच्या मृत्यूस कारणीभूत होऊन आंबेठाण चौकाकडे जाणाऱ्या इतर दोन गाड्यांना पाठीमागून धडक देऊन त्यांच्या नुकसानीस कारणीभूत झाला म्हणून बसचालकावर गुन्हा दाखल केला आहे.’’
