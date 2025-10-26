चाकणमध्ये फळभाज्या, पालेभाज्या कडाडल्या

चाकण, ता.२६ : येथील खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या महात्मा फुले बाजार आवारात रविवारी (ता. २६) कर्नाटक तसेच नागपुरातून हिरव्या काळी मिरचीची व हिरव्या पिवळ्या मिरचीची एकूण सुमारे शंभर टन आवक झाली. नव्या बटाट्याची मोठ्या प्रमाणात आवक झाली. पावसामुळे शेतातील फळभाज्या व भाजीपाला सडल्याने आवक मंदावली. यामुळे फळभाजा तसेच पालेभाज्यांचे बाजारभाव कडाडले. गवार, हिरवा वाटाणा, वालाच्या शेंगांचे बाजारभाव किरकोळ बाजारात प्रतिकिलोला दोनशे रुपयांपर्यंत पोचले.
बाजारात नव्याने काढणी केलेल्या बटाट्याची सुमारे दीड हजार क्विंटल आवक झाली. या बटाट्याला घाऊक बाजारात प्रतिकिलोला दहा ते पंधरा रुपये भाव मिळाला तर मध्यप्रदेशातील इंदोर बटाट्याला प्रतिकिलोला बावीस रुपये भाव मिळाला. कांद्याची सुमारे बाराशे पन्नास क्विंटल आवक झाली. कांद्याला प्रतिकिलोला आठ ते पंधरा रुपये भाव मिळाला.
नाशिक, सातारा, अहिल्यानगर जिल्ह्यातून टोमॅटोची सुमारे पन्नास टन आवक झाली. भावात प्रतिकिलोला दहा रुपयांनी घट झाली. टोमॅटोला भाव वीस रुपये प्रतिकिलोला बाजारात मिळाला. हिरव्या मिरचीला घाऊक बाजारात भाव प्रति किलोला पस्तीस ते पंचेचाळीस रुपये मिळाला. बटाट्याला बाजारात प्रतिकिलोला बारा ते बावीस रुपये भाव मिळाला.
कांद्याची सुमारे बाराशे पन्नास क्विंटल आवक झाली. कांद्याला घाऊक बाजारात प्रतिकिलोला दहा ते पंधरा रुपये भाव मिळाला. या महिन्यात कर्नाटक राज्यातील कांदा बाजारात विक्रीसाठी येईल असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. कांद्याचे भाव गडगडत असल्याने शेतकरी मात्र चिंतेत आहेत.
फळभाज्यांचे भाव पुढील प्रमाणे (प्रतिकिलोचे भाव रुपयांत) : टोमॅटो : २०, कारली : २०-३०, दोडका : २०-३०, भेंडी : ३०-४०, गवार : १००, कोबी : १०-२०, फ्लॉवर : १५- २२, वांगी : २५ -३५, हिरवी मिरची :३५:४५, दुधी भोपळा : १० -२५, शेवगा : ६० -१००, ढोबळी मिरची : ४०-६०, चवळी : ३०-५०, हिरवा वाटाणा : १८०- २००, काकडी : १२, गाजर : ५०-६०, आले : आद्रक : ३० ते ४०, वालवर :४० ते ७०.
मेथीची जुडी २५ रुपये
कोथिंबीर, मेथी, शेपू, पालकच्या सुमारे एक लाख वर जुड्यांची आवक झाली. मेथीचे भाव वाढले. मेथीच्या एका जुडीला २५ रुपये बाजारभाव मिळाला. कोथिंबीरीच्या एका जुडीला २० रुपये बाजारभाव मिळाला. पालक, शेपूच्या एका जुडीला आठ ते दहा रुपये बाजारभाव मिळाला.
