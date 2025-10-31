चाकणमधील हॉटेलमध्ये टोळक्याकडून तोडफोड
चाकण, ता. ३१ : येथील पुणे- नाशिक महामार्गावरील तळेगाव चौकाजवळील चौधरी हॉटेल येथे गुरुवारी (ता. ३१) रात्री साडेबाराच्या सुमारास हॉटेल बंद झाल्यानंतर जेवण न दिल्यावरून, तसेच दारू पिऊ न दिल्याच्या कारणावरून हॉटेलमधील साहित्याची तोडफोड करून हॉटेलमधील आचारी व इतरांना लोखंडी वस्तूने, हाताने तसेच दगडाने मारहाण केली. तसेच, शिवीगाळ दमदाटी केली. तसेच, हॉटेल मालकाकडे चार हजार रुपये हप्ता महिन्याला मागितला. या प्रकरणी या सहा जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
याबाबत चाकण पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय सोळंके यांनी माहिती दिली की, याबाबतची फिर्याद पोलिसांत फिर्याद हॉटेलचा आचारी बलदेवकुमार चंदेर यांनी दिली आहे. त्यानुसार गुरुवारी (ता. ३१) रात्री साडेबाराच्या सुमारास पुणे- नाशिक महामार्गावरील तळेगाव चौकाजवळील चौधरी हॉटेल बंद झाल्यानंतर मालक केवल सुबाश सिंग, विशाल सुदेश सिंग, बिपन अशोक कुमार हे हॉटेलचे साफसफाई करीत होते. त्यावेळी ओंकार बिसणारे, दिनेश दिवे, अतुल तांबे, टिल्या घोडके, रजत सय्यद, मयूर तरडे हे सहा जण हॉटेलमध्ये आले. त्यांनी जेवण मागितले. त्यावेळी जेवण बंद झाले होते. त्यांनी हॉटेलमध्ये दारू पिण्यास सुरुवात केली. त्यांना दारू पिण्यास मनाई केली. त्या रागातून त्यांनी शिवीगाळ, दमदाटी केली. लोखंडी वस्तूने, तसेच हाताने आचाऱ्याला मारहाण केली. तसेच, दगडाने हॉटेलमधील साहित्याची तोडफोड केली. हॉटेलमधील झारा या लोखंडी भांड्याने फिर्यादीला डोक्यामध्ये मारून जखमी केले. तसेच, हॉटेल मालक केवल सिंग यांच्याकडे हॉटेल चालवायचे असेल तर दर महिन्याला चार हजार रुपये हप्ता द्यावा लागेल, अशी मागणी केली. हॉटेलमधील तिघे आरोपींच्या भीतीने बाहेर पळत असताना आरोपींनी पाठीमागून त्यांना दगड मारले. ‘आम्ही इथले भाई आहोत, तुम्ही हॉटेल कसे चालवता ते बघतो,’ असे मोठ्याने ओरडत व लोखंडी वस्तू दाखवून दहशत निर्माण केली, असे फिर्यादीत म्हटले आहे. त्यानुसार आरोपींवर गुन्हा दाखल केला आहे.
