चाकणच्या रस्त्यांवर बेकायदा रिक्षा
चाकण, ता. ७ : येथे पुणे- नाशिक महामार्ग, चाकण- तळेगाव, चाकण- शिक्रापूर, चाकण- आंबेठाण मार्गावर मोठ्या प्रमाणात रिक्षा धावतात. काही रिक्षांना परवाने आहेत, तर काही रिक्षा बेकायदा धावतात. काही रिक्षा रस्त्यावर अस्ताव्यस्त थांबत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते.
चाकण (ता. खेड) येथील औद्योगिक वसाहत, तसेच विविध मार्गांवर दररोज सुमारे पाच हजारावर रिक्षा धावतात. काही रिक्षांना परवाने आहेत तर बहुतांश रिक्षा बेकायदा इतर जिल्ह्यातील आहेत. इतर जिल्ह्यातील काही गुन्हेगार प्रवृत्तीचे तरुण या रिक्षा चालवतात. या रिक्षा तळेगाव, आंबेठाण, माणिक चौकात अस्ताव्यस्तपणे लावल्या जातात. रिक्षा कोठेही थांबवून प्रवासी बसविले जातात. त्यामुळे इतर वाहनांना अडथळा होतो व वाहतूक कोंडी होते. या रिक्षांवर स्थानिक पोलिस वाहतूक विभागाने तसेच प्रादेशिक परिवहन विभागाने कडक कारवाई केली पाहिजे, मागणी प्रवासी, कामगार व नागरिक करीत आहेत.
काही रिक्षांना बनावट क्रमांक
या मार्गावर धावणाऱ्या रिक्षा काही परजिल्ह्यातील आहेत. पुणे जिल्ह्याचा परवाना नाही, त्याही रिक्षा येथे धावतात. काही रिक्षांना बनावट क्रमांक आहेत. या रिक्षांचे मालक वेगळे असतात. चालविणारे वेगळे असतात. ज्या रिक्षांचे बनावट क्रमांक आढळतात त्यांच्यावर कारवाई होते. स्थानिक वाहतूक पोलिस विभागाच्या वतीने, तसेच प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या वतीने कारवाई केली जाते. या रिक्षा हप्त्यांवर चालतात. या रिक्षांचे हप्ते घेणारे काही तथाकथित एजंट आहेत. त्यांची मोठी साखळी आहे. या रिक्षा दर महिन्याला हप्त्यांवर चालत असल्याने रिक्षा चालक ही बिनधास्त असतात. या रिक्षात कायदेशीर प्रवासी क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी अगदी कोंबले जातात. त्यामुळे प्रवाशांना त्रास होतो. अनेकवेळा अपघात होतात. या अपघातात अनेकांचे जीव गेले आहेत.
आम्ही बेकायदा रिक्षावर कारवाई करतो. दंडही आकारला जातो व पोलिस ठाण्यात रिक्षा आणल्या जातात. रिक्षा चालकांना समज दिली जाते.
- नीलेश वाघमारे, पोलिस निरीक्षक, वाहतूक विभाग, चाकण
09842
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.