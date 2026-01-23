रस्ते वाहतुकीसाठी की अतिक्रमणधारकांसाठी?
चाकण, ता. २३ : येथील चाकण- शिक्रापूर, चाकण- तळेगाव मार्गावर डांबरीकरण करण्यात आले आहे. तसेच, पुणे- नाशिक महामार्गावर डांबरीकरण करण्यात येत आहे. सध्या चाकण- शिक्रापूर मार्गावर जे डांबरीकरण केलेले आहे, त्यावर अनेक अतिक्रमणधारक हातगाडीवाले, अवैध प्रवासी वाहतूक करणारे वाहने सर्रास लावतात. त्यामुळे हे डांबरीकरण वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी आहे की अतिक्रमणधारकांसाठी आहे? असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
चाकण (ता. खेड) येथे औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांच्या अवजड वाहनांमुळे, तसेच इतर वाहनांमुळे मोठ्या प्रमाणात पुणे- नाशिक महामार्ग, चाकण- तळेगाव, चाकण- शिक्रापूर मार्गावर सातत्याने वाहतूक कोंडी होते. येथील माणिक चौक, तळेगाव चौक, आंबेठाण चौक सातत्याने वाहतूक कोंडीने भरलेले असतात. हे चौक कधीच खुले होत नाहीत. अगदी या चौकात रुग्णवाहिका १५ ते २० मिनिटे अडकतात. कधी अर्धा तासही अडकतात. त्यामुळे अनेक रुग्णांचे जीव जातात. यासाठी वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी संबंधित प्रशासनाने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने सुमारे १० कोटी रुपये खर्च करून मार्गाचे रुंदीकरण, डांबरीकरण केले. परंतु, या डांबरीकरण झालेल्या मार्गावर अतिक्रमणधारक हातगाडीवाले, पथारीवाले, तसेच बेकायदा प्रवासी वाहतूक करणारे, कारचालक इतर वाहन चालकांनी वाहनतळ बनविले आहे. याकडे कोणाचे लक्ष आहे की नाही? वाहतूक पोलिस विभाग याकडे दुर्लक्ष करीत आहे का? असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
प्रशासनाचे दुर्लक्ष
येथील मार्गाचे डांबरीकरण झाल्यानंतर रस्ते रुंद झाले. त्या रस्त्यावरून वाहने ये- जा केली पाहिजे. परंतु, ते रस्ते अतिक्रमणधारकांनी पुन्हा अडवले आहेत. काही लोकांनी दादागिरी करून त्यांच्या हातगाड्या लावल्या आहेत. रिक्षा लावलेल्या आहेत. ते लाखो रुपये कमावतात, परंतु ये- जा करणाऱ्या वाहन चालकांचे, प्रवाशांचे, पादचाऱ्यांचे काय? असा प्रश्न स्थानिक नागरिकांना पडला आहे. नगरपरिषद प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी, वाहतूक पोलिस विभाग याकडे मात्र दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसत आहे.
10052
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.