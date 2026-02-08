खेडमधील उमेदवारांना काय पावणार?
चाकण, ता. ८ : खेड तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत ७४ टक्क्यांवर मतदान झाले. यावेळी मतदान अगदी काही गटात, गणात ८५ टक्क्यांवर गेले. यंदा मतदान मोठ्या प्रमाणात वाढले. औद्योगिक विकास असलेल्या गटात, गणात तसेच इतर गटात, गणात मतदान मोठ्या प्रमाणात वाढले. उमेदवारांनी मोठ्या प्रमाणात पैशाचे वाटप केले. काही उमेदवारांचा खर्च कोट्यवधींच्या घरात गेला. निवडणुकी अगोदर महिलांना काही उमेदवारांनी देवदर्शनासाठी सहलीला नेले. त्यामुळे उमेदवारांना नोट पावणार की देवदर्शन पावणार याचीच चर्चा सध्या रंगत आहे. एका मताला भाव अगदी दोन हजारपासून पाच हजार रुपयांपर्यंत दिला गेला हा भाव पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणात दिल्याने कोण बाजी मारतो याची गणिते आकडेवारी उमेदवार, समर्थक कार्यकर्ते करत आहेत.
जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका जाहीर होताच अनेक उमेदवारांनी जोरदार तयारी सुरू केली होती. प्रचारासाठी सभा, बैठका, घरभेटी घेतल्या, पैशांचे वाटप, जेवणावळी, साड्यांचे वाटप, भेटवस्तू , महिलांसाठी होम मिनिस्टर आदी कार्यक्रमांद्वारे बक्षिसांची लयलूट करण्यात आली. निवडून येण्यासाठी उमेदवारांनी सर्व पर्याय, उपाय अवलंबले होते. निवडणूक म्हणजे खर्च आलाच ही मानसिकता उमेदवारांची, कार्यकर्त्यांची होती. काही मतदार खुलेपणाने सांगतात की उमेदवारांकडून आर्थिक मदत मिळाली. कामांसाठी आश्वासने मिळाली त्यामुळे आम्ही त्यांना मते दिली. काही उमेदवारांनी निवडणुकीतील मतदान झाल्यानंतर देवदर्शन, ग्रामदैवताची पूजा, नवस-फेड, अभिषेक यावर अधिक भर दिला. ज्येष्ठ ग्रामस्थांच्या मते, पूर्वी निवडणुकांत पैशांपेक्षा उमेदवाराची प्रतिमा, कामाची पद्धत, गावासाठीची तळमळ महत्त्वाची होती. आज मात्र स्पर्धा वाढल्याने पैसा, धनशक्ती यांचे अति महत्त्व वाढले आहे. सर्वच निवडणुका पैशांवर जिंकल्या जातात असेही नाही. अनेक वेळा मतदार शेवटी उमेदवाराचा स्वभाव, त्याची विकासकामांची पद्धत, उपलब्धता त्याची विश्वासार्हता, त्याचा पक्ष पाहून निर्णय घेतात.
निकालानंतरच उत्तर मिळणार
खेड तालुक्यातील निवडणुका म्हणजे पैसा वाटप, मतदार महिलांना देवदर्शन, राजकारण,एकमेकांवर आरोप, प्रत्यारोप, समाजमाध्यमावर खरपूस टीका-टिप्पणी, एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनविलेले मिम्स यात अडकले असल्याचे चित्र आहे. विजय नेमका कशामुळे मिळतो याचे उत्तर मात्र उमेदवारांना त्यांच्या कार्यकर्त्यांना तसेच मतदारांना निकालानंतरच मिळणार आहे.
