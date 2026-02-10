खेडमध्ये मशालीचा प्रभाव, घड्याळाचाही गजर कायम
चाकण, ता. १० : खेड तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या एकूण आठ जागांपैकी पाच जागा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला मिळाल्या, तर तीन जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळाल्या. जिल्हा परिषदेच्या एकही गटात शिवसेनेला जागा खेचता आली नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत शिवसेनेचा प्रभाव ओसरला. तालुक्यात पंचायत समितीच्या १६ जागांपैकी नऊ जागा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला मिळाल्या, तर सहा जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळाल्या, तर एक जागा कशीबशी शिवसेनेला मिळाली. भाजपला उमेदवार उभे करूनही एका जागेवरही उमेदवार निवडून आणता आला नाही. त्यामुळे भाजप तालुक्यात कोमात आहे.
तालुक्यातील नगरपरिषदेमध्ये शिवसेनेचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात राहिला होता. राजगुरुनगर, चाकण या दोन्ही नगरपरिषदेवर शिवसेनेची सत्ता आली, परंतु जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीत मात्र फक्त पंचायत समितीची एक जागा शिवसेनेला मिळाली. त्यामुळे शिवसेनेचा प्रभाव अत्यल्प राहिला. शिवसेनेची धुरा जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य अतुल देशमुख, जिल्हाप्रमुख भगवान पोखरकर व इतरांनी संभाळली होती. शिवसेनेला फारसे यश मिळाले नाही.
खेडचे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार बाबाजी काळे यांचा प्रभाव मोठा राहिला. जिल्हा परिषदेच्या आठ जागांपैकी पाच जागा त्यांच्या पक्षाला मिळाल्या. त्या खालोखाल राष्ट्रवादी काँग्रेसला तीन जागा मिळाल्या. त्यामुळे माजी आमदार दिलीप मोहिते यांचा प्रभाव थोडा टिकून राहिला. पंचायत समितीमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला पूर्णपणे बहुमत मिळाले आहे. त्यामुळे पंचायत समितीचा सभापती, उपसभापती हा त्यांचा होणार आहे. आमदार बाबाजी काळे यांची बहीण राजश्री जैद या पाईट- आंबेठाण गटात जिल्हा परिषदेच्या उमेदवार होत्या, त्यांचा पराभव थोड्या मताने झाला. या गटात जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य शरद बुट्टे पाटील यांच्या पत्नी सुनीता यांचा विजय झाला. चाकण- महाळुंगे औद्योगिक वसाहत परिसरात, तसेच चाकण, आळंदी, राजगुरुनगर परिसरात शिवसेनेला एकही जागा मिळाली नाही. पंचायत समिती गणाची एक जागा त्यांना वाडा गणात मिळाली. या निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे दुर्दैवी अपघाती निधन झाले. त्यानंतर सहानुभूतीची लाट मिळेल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती, परंतु ती राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना मिळाली नाही. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजगुरुनगर येथे सभा घेतली होती, त्या सभेचा ही फायदा त्यांना झाला नाही. येथील मतदार हा संमिश्र आहे. बऱ्याच गटामध्ये येथील मतदार हा राज्यातील तसेच परराज्यातील आलेला आहे. ज्या ठिकाणी हा मतदार आहे, तेथे मताचे चित्र वेगळे होते.
तालुक्यात पैशाचे वाटप मोठ्या प्रमाणात झाले. देवदर्शन सहली भेटवस्तू, जेवणावळी आदी उपक्रम राबविले गेले. त्यामुळे मतदारावर मोठा प्रभाव झाला. उमेदवारांनी मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी जे उपाय अवलंबले त्या उमेदवारांचा फायदा झाला.आमदार बाबाजी काळे हे पहिल्यापासून सांगत होते की, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे वर्चस्व राहील, तसे वर्चस्व राहिले. कुरुळी- आळंदी ग्रामीण या गटातील लढत लक्षवेधी होती. या गटातील जिल्हा परिषदेच्या उमेदवार विनया सुधीर मुंगसे यांचा विजय झाला. त्या भोसरीचे माजी आमदार विलास लांडे यांची कन्या आहे. त्यामुळे या लढतीकडे विशेष लक्ष होते. त्यांनीही मशालीची जागा खेचून आणली. पिंपळगाव- मरकळ गटातही खेड बाजार समितीचे सभापती व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे विजय शिंदे यांची लढत लक्षवेधी होती. त्यांनी विजय खेचून आणला.
