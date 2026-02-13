चाकण पोलिसांकडून सराईत दुचाकी चोरटा जेरबंद
चाकण, ता. १३ : चाकण, दिघी आणि हिंजवडी परिसरातून दुचाकी चोरणाऱ्या एका सराईत गुन्हेगाराला चाकण पोलिसांनी अटक केली आहे. त्याच्याकडून पावणेदोन लाख रुपये किमतीच्या चार दुचाकी जप्त करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, आरोपीला न्यायालयाने पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
शुभम मधुकर खामकर (वय २५, रा. बोरघर, ता. आंबेगाव) असे कोठडी सुनावण्यात आलेल्याचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परिसरात दुचाकी चोरीच्या घटना वाढल्याने तपास पथकाने ६५ ठिकाणचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. संशयावरून शुभम खामकर याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता, त्याने तीन पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतून चार दुचाकी चोरल्याची कबुली दिली. या कारवाईमुळे चोरीचे तीन गुन्हे उघडकीस आले आहेत.
ही कारवाई पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे , सह आयुक्त शशिकांत महावरकर, अपर आयुक्त बसवराज तेली, सारंग आव्हाड ,सहायक आयुक्त सचिन कदम यांच्या सूचना व मार्गदर्शनाखाली चाकण दक्षिणचे वरिष्ठ निरीक्षक संजय सोळंके, तपास पथकाचे सहायक निरीक्षक राहुल पाटील ,पोलिस अंमलदार शिवाजी चव्हाण ,प्रकाश नवले, मंगेश फापाळे ,सुनील भागवत, रेवन्नाथ खेडकर, अमोल माटे, गजानन चव्हाण, आदम शेख यांनी ही कारवाई केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.