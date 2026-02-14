चाकणला भर दिवसा तरुणाचा खून
चाकण, ता.१४ : येथील नेहरू चौकाजवळील मच्छी मार्केट जवळ मध्यवर्ती भागात एका छोट्याशा गल्लीत एका २० वर्षीय तरुणाचा धारदार हत्याराने निर्घृणपणे खून करण्यात आला. किरकोळ वादातून मित्रांनी त्याचा खून केला असून याप्रकरणी दोन संशयितांना ताब्यात घेतले आहे, अशी माहिती चाकण उत्तर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जितेंद्र कदम यांनी दिली.
प्रथमेश शशिकांत माने (वय २०, सध्या रा. शिरोली, ता. खेड, मूळ रा. मंगळवेढा, जि. सोलापूर) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा प्रकार शनिवारी (ता. १४) सायंकाळी साडेचार ते पाचच्या दरम्यान घडला. मृत माने हा तरुण व त्याचे मित्र एकमेकांशी बोलत होते. त्यावेळी किरकोळ वाद झाला त्यातून त्याला जबर मारहाण करण्यात आली त्याला फरफटत नेण्यात आले. त्यानंतर त्याच्या छातीवर धारदार हत्याराने वार करून निर्घृणपणे खून करण्यात आला. भरवस्तीत छोट्याशा गल्लीत खून झाल्याने अनेकांची पळापळ झाली. पोलिसांना माहिती देण्यात आली. त्यानंतर चाकण उत्तर पोलिस ठाण्याचे अधिकारी, पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी मागोवा घेऊन दोन संशयीतांना ताब्यात घेतले आहे.अजून दोन संशयितांना ताब्यात घ्यायचे आहे. त्यासाठी पोलिस आरोपींचा शोध घेत आहेत. मृतदेह तपासणी व शवविच्छेदनासाठी चाकण ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आला. त्याच्या छातीवर वार आहेत व पोटावर मारहाण झाली आहे. मृतदेहनंतर पिंपरी-चिंचवड येथील वायसीएम रुग्णालयात रात्री उशिरा पाठविण्यात आला.अशी माहिती चाकण ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.सचिन कांबळे, वैद्यकीय अधिकारी डॉ . पंकज म्हस्के यांनी दिली. रात्री उशिरा या खूनप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. अगदी भरदिवसा शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी हा खून झाल्याने नागरिक ,व्यावसायिक यामध्ये भीतीचे वातावरण होते. मृत माने याच्याबरोबर त्याचे आई वडील राहत होते.
