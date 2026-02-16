संग्रामदुर्गाचा रस्ता ग्रामस्थांकडून खुला
चाकण, ता. १६ : येथील ऐतिहासिक संग्रामदुर्ग भुईकोट किल्ल्याच्या संवर्धन व उत्खननासाठी पुरातत्त्व विभागाने अंतर्गत रस्ता कायमस्वरूपी बंद करण्याचा प्रयत्न केल्याने ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केला. स्थानिक नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींनी या निर्णयाला तीव्र विरोध करत बॅरिकेड्स हटवून रस्ता खुला केला.
चाकण (ता. खेड) येथील संग्रामदुर्ग भुईकोट किल्ला फिरंगोजी नरसाळे यांनी लढविला होता. किल्ल्याच्या नूतनीकरणासाठी शासनाने ३० कोटींचा निधी मंजूर केला असून सध्या साडेबारा कोटींची कामे सुरू आहेत. किल्ल्याच्या मध्यभागातून भुजबळ आळी व चक्रेश्वर मंदिराकडे जाणारा रस्ता आहे. या ठिकाणी उत्खनन करून जुने वाडे व अवशेष शोधले जाणार असल्याने पुरातत्त्व विभागाने रस्ता बंद केला होता. व फलक लावून नागरिकांनी पर्यायी रस्त्याचा वापर करावा , असे आवाहन केले होते. दरम्यान, चाकण नगरपरिषदेने पर्यायी रस्ता उपलब्ध करून द्यावा. वेळोवेळी पुरातत्त्व विभागाचे साहाय्यक संचालक यांनी याबाबत सांगितलेले आहे तसेच पत्र दिले आहे. पुरातत्त्व विभागाकडे या किल्ल्याचा जुना नकाशा आहे.
किल्ल्याच्या भिंतीचे बांधकाम करण्यात येत होते त्यामुळे रस्ता खोदण्यात येणार होता; परंतु नगराध्यक्षा मनीषा गोरे, नगरसेवक, नागरिक यांनी विरोध केला, त्यामुळे काम तूर्तास बंद करण्यात आलेले आहे. याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येणार आहे.
- विलास वाहणे, साहाय्यक संचालक, पुरातत्त्व विभाग पुणे
पुरातत्त्व विभागाने आम्हाला कोणतीही कल्पना न देता आज अचानकपणे किल्ल्याच्या भिंतीचे बांधकाम सुरू करण्याचा प्रयत्न केला आणि रस्ता बंद करण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळे नगराध्यक्षा, नगरसेवक, नागरिक आम्ही विरोध केलेला आहे. याबाबत बैठक घेण्यात येणार आहे त्यानंतरच योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. पुरातत्त्व विभागाने रस्ता बंद करू नये अशी आमची मागणी आहे.
- प्रकाश भुजबळ, नगरसेवक
पुरातत्त्व विभागाचे साहाय्यक संचालक विलास वाहणे यांनी भेट घेतली. त्यांना सांगितले की, चाकण नगरपरिषदेचे नगरसेवक, नगराध्यक्षा यांच्याशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घ्या.
- जितेंद्र कदम, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, चाकण
