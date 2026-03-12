चाकणमध्ये सिलिंडरचा काळाबाजार
चाकण, ता. १२ : चाकण (ता.खेड) परिसरात घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरचा मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजार सुरू असून, ९०० रुपयांचे सिलिंडर दलाल आणि एजंटांकडून तब्बल तीन हजार रुपयांना विकले जात आहे. यामुळे औद्योगिक वसाहतीतील कामगार आणि सर्वसामान्यांची मोठी आर्थिक लूट होत आहे.
गेल्या चार दिवसांपासून गॅस टंचाईच्या अफवेमुळे पुणे- नाशिक महामार्गावरील गॅस एजन्सीबाहेर ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा लागत आहेत. अधिकृत दर ९०० रुपये असताना, टंचाईचे कारण सांगून कामगारांकडून अव्वाच्या सव्वा दर उकळले जात आहेत. विशेषतः परराज्यातील कामगारांना याचा मोठा फटका बसत असून, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने याकडे तातडीने लक्ष देऊन कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
काही व्यक्तींकडे २० ते ५० इतकी दुसऱ्यांच्या नावाची गॅस कार्डे असून, त्याद्वारे गॅसचा साठा करून काळाबाजार केला जात आहे.
याबाबत खेडचे तहसीलदार प्रशांत बेडसे पाटील म्हणाले, ‘‘गॅसचा कोणताही तुटवडा नाही. केवळ अफवांमुळे नागरिक गर्दी करत आहेत. बुकिंग केलेल्यांना गॅस मिळत आहे. जादा दराने विक्री होत असल्यास प्रशासनाकडे तक्रार करावी, संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल.’’
गॅस वितरक सतीश भांगरे यांनीही ग्राहकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले असून, कोणालाही जादा पैसे न देण्याचे स्पष्ट केले आहे.
मात्र, प्रत्यक्षात कामगारांना गॅससाठी वणवण करावी लागत असल्याचे चित्र चाकणमध्ये दिसत आहे.
