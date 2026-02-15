चासच्या पेशवेकालीन मंदिराला रोषणाई
चास, ता. १५ : चास (ता. खेड) येथील पेशवेकालीन वैभव असलेल्या सोमेश्वर मंदिरासह परिसरातील शिवमंदिरांमध्ये महाशिवरात्रीचा उत्सव साजरा करण्यात आला. या उत्सवानिमित्त शिवमंदिरात नागरिकांनी पहाटेपासूनच दर्शनासाठी गर्दी केली होती. साध्वी वैष्णवी सरस्वती दीदी यांच्या कीर्तनाने सोहळ्याला रंगत आली.
रविवारी महाशिवरात्रीनिमित्त सोमेश्वर मंदिराला विद्युत रोषणाईसह फुलांनी सजविण्यात आले होते. सकाळी पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात देवाला हारतुरे अर्पण केल्यावर पेशवेकालीन मंदिरात शिवलिंगावर रुद्राभिषेक सूर्यकांत चासकर यांच्या हस्ते देवेंद्र पाटणकर, सुहासचंद्र दस्तुरे, हेमंत जोशी, लक्ष्मीकांत चासकर, कुमार साठे, आदित्य पाटणकर, ओंकार चासकर यांच्या पौरोहित्यात झाला. त्यानंतर मंदिर दर्शनासाठी खुले करण्यात आले.
पहाटेपासूनच भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली तसेच भर उन्हात रांगा लावून दर्शन घेतले. शिवसेनेचे उपतालुका प्रमुख संजय घनवट, उद्योजक संदीप घनवट, जिल्हा परिषद सदस्या तनुजा घनवट, पंचायत समिती सदस्या कविता राक्षे, अध्यक्ष वैभव राक्षे यांसह अनेक मान्यवरांनी सकाळीच दर्शनासाठी उपस्थिती लावली. माजी सरपंच अनिल टोके, गणेश टोके, अविनाश मुळूक, दत्तात्रेय घनवट, ज्ञानेश्वर मुळूक, नवनाथ वाळुंज, धनंजय टोके, सुनील बोकड, राजेंद्र घाटकर, सुभाष रासकर, अनिल रहाणे, अॅड. रोहन होगले, सीताराम नाईकरे, अर्जुन टोके यांच्या वतीने भाविकांना खिचडी वाटप करण्यात आली. भीमा नदीतीरावर असलेल्या सुवर्ण लक्ष्मी-नारायण मंदिरातील विश्वनाथाच्या हरिहरेश्वराच्या शिवलिंगावर मंदिराच्या विश्वस्त अपर्णा पाटणकर, देवेंद्र पाटणकर, प्रज्ञा पाटणकर यांनी अभिषेक केला.
