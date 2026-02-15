भीमाशंकर बंद असल्याने कोटेश्र्वरला गर्दी
चास, ता.१५ : खेड तालुक्याच्या पश्चिम पट्ट्यातील मंदिरांमध्ये ओम नमः शिवायच्या गजरात महाशिवरात्रीचा उत्सव साजरा करण्यात आला. येथील शिवमंदिरांमध्ये भाविकांनी पहाटेपासूनच दर्शनासाठी गर्दी केली होती. भोरगिरी (ता. खेड) येथील कोटेश्र्वराच्या मंदिरात लक्षवेधी गर्दी केली होती. येथे सुमारे एक लाख भाविकांनी दर्शनाचा लाभ घेतल्याचे मंदिर प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.
खेड तालुक्याच्या पश्चिम पट्यातील असंख्य भाविकांचे श्रद्धास्थान व बारा ज्योर्तिंलिंगापैकी एक असलेले श्री क्षेत्र भीमाशंकरचे देवस्थान नूतनीकरणामुळे बंद असल्याने साहजीकच लाखो शिवभक्तांनी महाशिवरात्रीनिमित्त खेडच्या पश्चिम पट्ट्यातील शिवायलयात व भीमाशंकरच्या पायथ्यांशी असलेल्या भोरगिरीच्या कोटेश्र्वर मंदिरात शिवलिंगाच्या दर्शनासाठी गर्दी केली होती. याबाबत ‘सकाळ’ने दोन दिवस शक्यता व्यक्त केली होती. त्यामुळे मंदिर व परिसरात प्रसासनाच्या वतीने विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती. मंदिरापासून सुमारे एक किलोमीटर अंतरावर वाहनतळ उभारण्यात आले होते. दर्शन बारी, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था तसेच फराळ म्हणून खिचडी व केळीची व्यवस्था करण्यात आली होती.
भीमाशंकर देवस्थानचे बालयोगी गणेशनाथ महाराज यांनी दिवसभर मंदिरात उपस्थित राहून भक्तांना आशीर्वाद दिले. गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी स्वयंसेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी उपसभापती विठ्ठल वनघरे, नवनिर्वाचीत सदस्य समीर सुपे, सुरेश काठे, लक्ष्मण काठे, संतोष काठे, नामदेव काठे, वसंत लोहोकरे, शंकर लांघी, वसंत काठे, संतोष काठे, संजय काठे, किरण विरणक, महिपत सुपे, वसंत धादवड, रामदास सुपे, शंकर सुपे, संतोष वनघरे, अंकुश काठे यांसह अन्य कार्यकर्त्यांनी दर्शनासाठी भाविकांना सहकार्य केले.
04317
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.