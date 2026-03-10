मोरोशी येथील केंद्र शाळेला अ+ श्रेणी
चास, ता. १० ः मोरोशी (ता. खेड) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक केंद्र शाळेला गुणवत्ता मूल्यांकन व आश्वासन आराखड्यानुसार अ+ श्रेणी म्हणजेच उत्कृष्ट दर्जा प्राप्त झाला आहे. देशभरातून एक लाखाहून अधिक शाळांनी यामध्ये सहभाग घेतला होता. त्यापैकी महाराष्ट्रातील ४२९ शाळांना अ+ दर्जा मिळाला असून त्यामध्ये मोरोशी येथील शाळेचा समावेश आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखडा २०२० अंतर्गत शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी व त्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी हा आराखडा तयार करण्यात आला होता. खेड तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी पट्ट्यातील मोरोशी येथील जिल्हा परिषदेची शाळा भौतिक सुविधांनी परिपूर्ण असून सौर ऊर्जेवर शाळेची वीज चालते. पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र कूपनलिका घेवून फिल्टर बसविल्यामुळे मुलांना शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळते. याशिवाय येथे सायकल बँक उपलब्ध असून या सर्व बाबी मर्सिडीज बेंझ कंपनी व हँड इन हँड यांच्या सीएसआर निधीतून उपलब्ध झाल्या आहेत.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, जिल्हा शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे, गटशिक्षणाधिकारी अमोल जंगले, शिक्षण विस्तार अधिकारी श्रीमती. अनिता शिंदे, केंद्र प्रमुख ईश्वर वाघमारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली केलेल्या कामांमुळे या शाळेला हा दर्जा प्राप्त झाला आहे. मोरोशीचे सरपंच युवराज सोरकदे तसेच सर्व ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामसेवक जय बांबळे, पोलिस पाटील रोहिदास नांगरे, तंटामुक्ती समिताचे अध्यक्ष महादू सुतार, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष अमोल नांगरे, उपाध्यक्ष शंकर कोकणे, सहशिक्षक पुनम बागूल व सुनंदा कुडाळ या सर्वांच्या सहकार्याने शाळेचा दर्जा उंचावल्याचे मुख्याध्यापक भरत कुंजीटवाड यांनी सांगितले.