चासला भीमा नदीचे पात्र कोरडे
चास, ता.१२ : खेड तालुक्याच्या पश्चिम पट्ट्यात चास कमान धरणाच्या खालील बाजूस असलेल्या चास परिसरातून वाहणाऱ्या भीमा नदीचे पात्र कोरडे पडले आहे. यामुळे गावोगावच्या पाणीपुरवठा योजनांवर परिणाम होणार आहे. नदीपात्रातून शेतीसाठी पाणी देणाऱ्या विद्युत पंपांना नदीपात्रात पाणीच नसल्याने शेतकऱ्यांना अन्य पर्याय निवडावे लागत आहेत.
धरणात सध्या पन्नास टक्क्यांच्या वर पाणीसाठा असला तरी धरणाच्या खालील बाजूस असणाऱ्या गावांमधून मार्गक्रमीत होणारे भीमा नदीचे पात्र कोरडे पडले आहे. साधारण जानेवारी महिना सुरू होताच नदीचे पात्र कोरडे पडण्यास सुरुवात होते. गेली काही दिवसांपूर्वी कालव्याला सोडण्यात आलेले आवर्तन बंद केल्याने नदीपात्रात येणारे पाणी बंद होन नदीपात्र कोरडे पडले आहे. यामुळे नदीपात्राच्या बाजूस असणाऱ्या गावोगावच्या पाणीपुरवठ्याच्या विहिरींच्या पाण्यात घट होवू लागली आहे. काही दिवस कालव्याचे आवर्तन बंद राहिल्यास पाणीपुरवठा योजना ठप्प होऊन पिण्याच्या पाण्याची टंचाई उद्भवणार आहे.
सद्य स्थितीत चास गांव व पंचक्रोशीतील अन्य गावांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरीत पुरेसा पाणीसाठा आहे. पुढील पंधरा ते वीस दिवसतरी अडचण येणार नाही, चासकमान धरणाच्या कालव्याला आवर्तन सोडल्यावर नदीपात्रात पाणी येऊन पाणीसाठा पुर्ववत होईल त्यामुळे चिंता नाही.
- विनायक मुळूक, सरपंच, चास
