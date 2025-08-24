वडगाव कांदळी बिबट्यासाठी पिंजरा
खोडद, ता.२४ : वडगाव कांदळी (ता.जुन्नर) येथील खोडद फाट्याजवळ भुजबळीत बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी वनविभागाने शनिवारी (ता. २३) सायंकाळी पिंजरा लावला आहे. बिबट्याने येथील शनिवारी मध्यरात्री मेंढपाळ व्यावसायिक संतोष करगळ व त्याचे वडील साळूराम करगळ यांच्यावर हल्ला केला होता. यावेळी करगळ यांच्या पाळीव कुत्र्यांनी केलेल्या प्रतिहल्ल्यात बिबट्याचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली.
घटनेची दखल घेत परिसरात आणखी काही बिबटे असावेत असा अंदाज असल्याने वनविभागाने शनिवारी सायंकाळी तातडीने करगळ यांच्या मालकीच्या शेतात पिंजरा लावला आहे. पिंजऱ्यात भक्ष्य म्हणून बोकड ठेवण्यात आला आहे.जुन्नर वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल गणेश बागडे, वनरक्षक विशाल गुंड, रेस्क्यू टीमचे ऋषी गायकवाड, शुभम भोर, बबन निकम यांनी घटनास्थळी पिंजरा लावला आहे.
मानव - बिबट संघर्ष झालेल्या गावांमध्ये पकडले जाणारे सर्व बिबटे वनतारामध्ये स्थलांतरित करावेत, जेणेकरून जुन्नर वनविभागातील बिबट्यांची संख्या आटोक्यात येण्यास मदत होईल.यासाठी वनविभागाने प्रस्ताव तयार करून राज्य सरकारकडे पाठवावेत. राज्य सरकारने देखील तातडीने पावले उचलावीत, म्हणजे ही समस्या कमी होण्यासाठी मदत होईल, असे कृषी उत्पन्न बाजार, समितीचे संचालक माऊली खंडागळे यांनी सांगितले.
