बिबट्याला पकडण्यासाठी मांजरवाडी परिसरात पिंजरा
खोडद, ता. १७ : मांजरवाडी (ता. जुन्नर) येथील शेतकरी शरद रघुनाथ मुळे यांच्या शेतात वनविभागाने बिबट्या पकडण्यासाठी शुक्रवारी (ता. १७) पिंजरा लावल्याची माहिती जुन्नरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण यांनी दिली.
येथील स्वामी नगरमधील शेतकरी शरद रघुनाथ मुळे यांच्या घराच्या ओट्यावर बुधवारी (ता. १५) रात्री साडे अकराच्या सुमारास एकाच वेळी पाच बिबटे भक्ष्याच्या शोधत वावरत होते. या बिबट्यांचे चित्रण सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाले आहे. वनविभागाने या परिसरात पिंजरे लावून बिबट्यांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक माऊली खंडागळे यांनी वनविभागाकडे केली होती.
जुन्नर वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल अनिता होले, वनरक्षक ज्ञानेश्वर पवार यांनी स्वामी नगरमध्ये शुक्रवारी पिंजरा लावला. आपदा मित्र सुशांत भुजबळ, मांजरवाडीचे पोलिस पाटील सचिन टावरे, उपसरपंच संतोष मोरे, ग्रामपंचायत सदस्य उदय खंडागळे, शरद मुळे, सार्थक मुळे, सुदर्शन मुळे, नवनाथ मुळे यांनी पिंजरा लावण्यासाठी मदत केली.
या भागातील नागरिकांनी रात्रीच्या वेळी, तसेच दिवसा शेतीची कामे करताना अधिक सतर्क राहावे. लहान मुलांवर विशेष काश ठेवावे, असे आवाहन वनरक्षक ज्ञानेश्वर पवार यांनी केले आहे.
