किल्ले नारायणगडाला पुन्हा वणवा
खोडद, ता. १२ : जुन्नर तालुक्यातील सात किल्ल्यांपैकी एक महत्त्वाचा किल्ला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या खोडदजवळील किल्ले नारायणगडाला गुरुवारी (ता. १२) दुपारी वणवा लागला. या वणव्यात सूक्ष्म सजीव सृष्टी नष्ट झाली. विशेष म्हणजे किल्ले नारायणगडाला मागील १५ दिवसात वणवा लागण्याची ही पाचवी घटना आहे.
सध्या उन्हाळ्याचे दिवस आहेत. गडाच्या पोटाला, पायथ्याला व गडावर असलेले गवत वाळून गेले असल्याने हे गवत तत्काळ पेट घेते. ही गोष्ट लक्षात घेऊन वनविभागाने जाळ पट्टे काढणे आवश्यक होते. जाळ पट्टे काढल्याने डोंगराला वणवा लागला तरी संपूर्ण डोंगर पेटत नाही. मात्र, नारायणगडावर वनविभागाने अशाप्रकारे जाळ पट्टे का काढले नाहीत? असा सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे. नारायणगडाला वारंवार वणवा लागत असल्याने पर्यावरण मित्र, ट्रेकर्स व खोडद ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. गुरुवारी दुपारी गडाच्या दक्षिण बाजूच्या पोटाला पश्चिम शिखराकडे हा वणवा लागला होता. दरम्यान, वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी भर उन्हात हा वणवा आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली आणि अखेर हा वणवा आटोक्यात आणला.
नारायणगड हा जैवविविधतेच्या दृष्टीने संवेदनशील हरीतपट्टा मानला जातो. या गडाच्या परिसरात परिसरात हळद्या, खाटीक, नाराच गरुड, तिसा, वटवट्या, तित्तीर, युवराज, नाचणं या स्थानिक पक्ष्यांबरोबरच शंकर, तिरंगी गप्पीदास, नीलकंठ असे अनेक दुर्मिळ पक्षी या गडाच्या परिसरात वास्तव्यास आहेत. आतापर्यंत वारंवार लागलेल्या वणव्यात या पक्ष्यांची घरटी, विविध प्रकारच्या दुर्मिळ वनस्पती, सरपटणाऱ्या प्राण्यांची शेकडो घरे भस्म झाल्याची शक्यता आहे.
- सुभाष कुचिक, पर्यावरण अभ्यासक, खोडद
काय करायला हवे?
या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी नियमित गस्त घालणे, जाळ पट्टे काढणे, स्थानिक लोकांना विश्वासात घेणे, जण जागृती करणे, या सारख्या उपाययोजना वनविभागाने तातडीने राबविण्याची गरज असल्याचे मत नागरिक व पर्यावरण अभ्यासकांकडून व्यक्त केले जात आहे.
