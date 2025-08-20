भूमी अभिलेखमधील कर्मचाऱ्याला शेतकऱ्यांकडून लाच घेताना पकडले
दौंड, ता. २० : भूमी अभिलेख विभागाच्या दौंड शहरातील उपअधिक्षक कार्यालयातील महिला कर्मचारी व एका खासगी इसमाला १० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना पकडण्यात आले आहे. मोजणी नकाशाची प्रत देण्याकरिता शेतकऱ्याकडे ही लाच मागण्यात आली होती.
दौंड- अहिल्यानगर महामार्गावरील नगर मोरी चौकातील उपअधिक्षक कार्यालयात बुधवारी (ता. २०) दुपारी ही कारवाई करण्यात आली. न्यायालयाच्या आदेशाने एका शेतकऱ्याने त्यांच्या जमिनीची मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर मोजणी नकाशाची क प्रत आणि त्याचा तक्ता उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र, कार्यालयातील परिरक्षण भूमापक वैशाली धसकटे यांनी त्यांची अडवणूक करीत प्रत देण्यास टाळाटाळ केली. धसकटे यांनी प्रत देण्यासाठी १४ हजार रुपयांची मागणी केली. मात्र, तडजोडीनंतर त्या १० हजार रुपयांमध्ये प्रत देण्यास तयार झाल्या.
दरम्यान, संबंधित शेतकऱ्याने या जाचाला आणि अडवणुकीला कंटाळून पुणे येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला. त्यानुसार कारवाईसाठी सापळा रचण्यात आला. बुधवारी दुपारी लाच स्वीकारताना परिरक्षण भूमापक वैशाली चंद्रकांत धसकटे (वय ४९, रा. केडगाव स्टेशन, ता. दौंड) व उपअधिक्षक कार्यालयात एजंट म्हणून काम करणाऱ्या खासगी इसम फय्याज दाऊद शेख (वय २७, रा. पानसरे वस्ती, भीमा नदीकाठ, दौंड) या दोघांना लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने उपअधिक्षक कार्यालयात ताब्यात घेतले. दौंड पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी या दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
