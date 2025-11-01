दौंड परिसरातील दोन बंगल्यांवर दरोडा
दौंड, ता. १ : सोनवडी (ता. दौंड) व दौंड शहर येथे मध्यरात्री दोन बंगल्यांवर सहा जणांच्या टोळीने दरोडा टाकला आहे. त्यापैकी एका बंगल्यातील सहा लाख रूपयांचा ऐवज चोरीस गेला आहे. दुसऱ्या बंगल्यावर पडलेल्या दरोड्यात चोरीस गेलेल्या ऐवजाचा तपशील उपलब्ध झालेला नाही.
दौंड- अहिल्यानगर- मनमाड राष्ट्रीय महामार्गावरील सोनवडीमधील लोखंडे वस्ती येथे शनिवारी (ता. १) पहाटे दत्तात्रेय रामभाऊ सपकाळ यांच्या बंगल्यावर दरोडा पडला. ओढ्याजवळ असलेल्या बंगल्याच्या बाजूचे लाकडी दार उचकटून दरोडेखोरांनी आत प्रवेश केला. कपाटातील किमान पाच तोळे सोन्याचे दागिने, चांदीचे दागिने व एक लाख रुपयांची रोकड चोरून नेल्याची प्राथमिक माहिती श्सपकाळ यांनी दिली. कांद्याची व कपाशीची पट्टी असलेली रोकडच चोरीला गेली आहे. बंगल्याच्या मागील बाजूच्या संरक्षक जाळ्याच्या तारा तोडून दरोडेखोरांनी गोदामात देखील उचकापाचक केली.
दरम्यान, लोखंडे वस्ती येथे ओढ्याच्या अलीकडे राहणारे शिक्षक हिरालाल शाहूराव शिंदे यांच्या बंद बंगल्यावर पाच दरोडेखोरांनी दरोडा टाकला. दरोडेखोरांनी बंगल्यातील सर्व कपाटे, शोकेस, दिवाणमधील सर्व साहित्य उचकले. रोकडसह काही चीजवस्तू दरोडेखोरांनी लांबविल्या असून, त्याचा तपशील उपलब्ध झाला नाही. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये पाच तरुण बंगल्याच्या संरक्षक भिंतीवरून उडी मारताना व एक जण त्यांना रस्त्यावरून सावध करताना दिसून आला आहे.
पोलिसांची असंवेदनशीलता
दरोडा पडल्यानंतर संबंधितांनी पोलिसांना फोन केल्यानंतर एक पोलिस अंमलदार यांनी येऊन पाहणी केली. ‘चोरीस गेलेल्या दागिन्यांच्या पावत्या आहेत का?’ अशी विचारणा केली. फिर्याद द्यायला गेल्यानंतर, ‘एवढी रोकड घरात कशाला ठेवायची?’, अशा उलटा प्रश्न केला. रात्री आठ वाजेपर्यंत फिर्याद दाखल झाली नव्हती. दरोडेखोरांचा शोध घेत यंत्रणा सक्रिय करण्यापेक्षा ज्यांच्या घरावर दरोडा पडला त्यांनाच घाबरवून सोडण्याचे काम पोलिसांनी केले. मध्यरात्री दरोडा पडल्यानंतर सकाळी दहा वाजेपर्यंत वरिष्ठ पोलिस अधिकारी यांनी घटनास्थळी भेट दिली नव्हती. याबाबत दौंड उप विभागाचे पोलिस उप अधीक्षक बापूराव दडस यांना विचारले असता त्यांनी हा घरफोडीचा प्रकार असल्याची माहिती दिली.
