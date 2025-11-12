तिसऱ्या दिवशी एकच अर्ज दाखल
दौंड, ता. १२ : दौंड नगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या तिसऱ्या दिवशी सदस्यपदाकरिता एक उमेदवारी अर्ज दाखल झाला आहे. नगरपालिकेचे निवडणूक निर्णय अधिकारी नीलप्रसाद चव्हाण यांनी बुधवारी (ता. १२) याबाबत माहिती दिली. सदस्यपदाकरिता प्रभाग क्रमांक पाच ब मधून अपक्ष उमेदवार महेंद्र देसाई यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. जनतेतून थेट निवडून द्यावयाचे नगराध्यक्षपदाकरिता एकही अर्ज दाखल झालेला नाही. शहरातील १३ प्रभागांमधील २६ जागा आणि जनतेतून थेट निवडून द्यावयाचे नगराध्यक्षपदाकरिता निवडणूक होत आहे. दौंड नगरपालिका टाउन हॅालमधील कार्यालयात १७ नोव्हेंबरला दुपारी तीन वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज प्रत्यक्षात स्वीकारले जाणार आहेत.
