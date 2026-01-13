दौंडमध्ये तरुणाला कोयता उगारत मारहाण

दौंड, ता. १३ : दौंड शहरात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नगरपालिका निवडणुकीतील पराभूत उमेदवारावर भरचौकात कोयता उगारून बेदम मारहाण करण्यात आल्याची घटना सोमवारी (ता. १२) दुपारी घडली. जमावाकडून त्याला दौंड पोलिस ठाण्यासमोरच बेदम मारहाण करण्याचा प्रकार घडला आहे.
आफताब जुनेद सय्यद (वय २३, रा. फौजदार चाळ, दौंड) या तरुणावर वैयक्तिक रागापोटी जमावातील काही सदस्यांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात कोयता उगारला होता. त्याने तो कोयता हुकवल्याने तो वाचला. परंतु, जमावातील सदस्यांनी त्याला रस्त्यावर पाडून बेदम मारहाण केली. त्यानंतर आफताब सय्यद हा जीव वाचविण्यासाठी चौकातून पीडीसीसी बॅंक शाखामार्गे पोलिस ठाण्याचे दिशेने गल्लीतून पळत सुटला. जमाव त्याच्या पाठीमागे धावत असताना आफताब हा पळताना तो एका उतारावर घसरल्याने जमावाने त्याला बेदम मारहाण केली. त्यानंतर त्याला ओढत पोलिस ठाण्यासमोरील संविधान स्तंभ येथे आणून तेथे देखील लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली.
दौंड पोलिस ठाण्यासमोरच एक मोठा जमाव आफताब सय्यद याला मारहाण करीत असताना पोलिसांनी हस्तक्षेप केला नाही.
शस्त्रे हातात घेऊन भरचौकात मारहाण करून पोलिस ठाण्यापर्यंत मारत आणणारेच पोलिस ठाण्यात उपस्थित असताना त्यांना त्याचा साधा जाब सुद्धा विचारण्यात आला नाही. मकर संक्रांतीमुळे बाजारपेठेत गर्दी असताना आणि भरचौकात वर्दळीच्या वेळी कोयता उगारून दहशत निर्माण केल्यानंतरही पोलिस प्रशासनाने कोणावरही कसलीही कारवाई न करता मौन बाळगणे पसंत केले. एरवी स्वतः हुन फिर्यादी होत पोलिसांकडून समाजातील उपद्रवी घटकांवर कारवाई केली जाते. परंतु, या प्रकरणात कोणतीही कारवाई केली गेली नाही.
तक्रार द्यायला कोणी आले नाही. त्यामुळे गुन्हा दाखल नाही. संबंधितांना बोलविले आहे. तक्रार असेल तर गुन्हा दाखल होईल.
- गोपाळ पवार, पोलिस निरीक्षक, दौंड
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.