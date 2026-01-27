दौंडला राष्ट्रवादी व भाजपमध्ये पुन्हा लढाई
प्रफुल्ल भंडारी : सकाळ वृत्तसेवा
दौंड, ता. २७ : दौंड तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या सात जागा आणि पंचायत समितीच्या चौदा जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीतून तब्बल ६१ उमेदवारांनी माघार घेतली आहे. जिल्हा परिषदेच्या सात जागांसाठी ३४, तर पंचायत समितीच्या चौदा जागांसाठी ३५ उमेदवार रिंगणात आहेत. राज्यातील महायुतीचे घटक असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व भाजपमध्ये मुख्य लढत होत आहे.
दौंड तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपने जिल्हा परिषदेच्या सात व पंचायत समितीच्या चौदा जागांवर आपले उमेदवार उभे केले आहेत. शिवसेना जिल्हा परिषदेच्या चार जागा लढवत आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्ष व कॉंग्रेस जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येकी दोन जागा लढवत आहे. राष्ट्रीय समाज पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, वंचित बहुजन आघाडी, आम आदमी पक्ष व संभाजी ब्रिगेड पक्ष जिल्हा परिषदेची प्रत्येकी एक जागा लढवत आहे. शिवसेना, राष्ट्रीय समाज पक्ष, संभाजी ब्रिगेड पक्ष हे पंचायत समितीची प्रत्येकी एक जागा लढवत आहे. जिल्हा परिषदेसाठी सात व पंचायत समितीसाठी चार अपक्ष उमेदवार रिंगणात आहेत.
जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण जागेसाठी असल्याने दौंड तालुक्यातील खडकी, बोरीपार्धी व राहू गट या सर्वसाधारण मतदारसंघातील लढतींकडे जिल्ह्याचे लक्ष आहे. तर, दौंड पंचायत समितीचे सभापतिपद हे नागरिकांचा मागास प्रवर्गाकरिता राखीव असल्याने तालुक्यातील राहू, खामगाव व यवत गणातील लढतींकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
कुरकुंभ गणातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारने माघार घेतल्याने पक्षाने दौंड पंचायत समितीचे माजी उपसभापती उत्तम आटोळे यांना पुरस्कृत केले आहे. पंचायत समितीच्या राहू, खामगाव, पारगाव, वरवंड, कानगाव, गोपाळवाडी, बोरीपार्धी व यवत या गणांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व भाजपमधील उमेदवारांमध्ये थेट लढत होत आहे.
प्रमुख लढत
खडकी गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून दोन वेळा जिल्हा परिषद सदस्य राहिलेले दौंड शुगर लिमिटेडचे संस्थापक संचालक वीरधवल जगदाळे निवडणूक लढवत आहे. त्यांच्याविरूध्द राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे माजी तालुकाध्यक्ष व माजी पंचायत समिती सभापती अप्पासाहेब पवार भाजपकडून निवडणूक लढवत आहे. भाजपने माजी जिल्हाध्यक्ष वासुदेव काळे यांच्या कन्या डॉ. हर्षदा काळे यांना ऐनवेळी उमेदवारी नाकारून शेवटच्या क्षणी अप्पासाहेब पवार यांना उमेदवारी दिल्याने भाजपमध्ये अस्वस्थता आहे. बोरीपार्धी गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून दौंडचे माजी आमदार रमेश थोरात यांचे पूत्र तुषार रमेश थोरात निवडणूक लढवत आहेत. त्यांच्याविरूध्द कुर्ल - नेहरूनगर (मुंबई) मतदारसंघाचे दिवंगत माजी आमदार कृष्णाजी उपाख्य काकासाहेब थोरात यांचे नातू तथा भीमा सहकारी साखर कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष आनंद काकासाहेब थोरात यांचे पूत्र अभिषेक आनंद थोरात हे भाजपकडून निवडणूक लढवत आहेत. राहू गटात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सागर रघुनाथ शेलार, तर भाजपकडून अनिल माधवराव सोनवणे यांच्यात मुख्य लढत होत आहे. कुरकुंभ गणात दौंड तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती तथा भाजपचे उमेदवार राहुल हनुमंत भोसले व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पुरस्कृत उमेदवार तथा दौंड पंचायत समितीचे माजी उपसभापती उत्तम आटोळे यांच्यात मुख्य लढत होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.