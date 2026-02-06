दौंडमध्ये ३१७ मतदान केंद्र
दौंड, ता. ६ : दौंड तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी तालुक्यातील ३१७ मतदान केंद्रांवर मतदान होणार आहे. तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या सात जागांसाठी ३४, तर पंचायत समितीच्या चौदा जागांसाठी ३५ उमेदवार रिंगणात आहेत.
दौंड शहरातील दौंड- अहिल्यानगर महामार्गावरील शासकीय धान्य गोदाम येथून शुक्रवारी (ता. ६) निवडणूक कर्मचाऱ्यांना इलेक्ट्रॅानिक मतदान यंत्र आणि मतदान साहित्य वितरित करण्यात आले. एसटी महामंडळाच्या बसांमधून मतदान केंद्राध्यक्ष, मतदान कर्मचारी, पोलिस अंमलदार, गृहरक्षक दलाचे जवान, आदी तालुक्यातील ३१७ मतदान केंद्रांवर रवाना झाले. निवडणुकीसाठी एकूण मतदारसंख्या २ लाख ७३ हजार १०० आहे. त्यामध्ये स्त्री मतदारसंख्या १ लाख ३२ हजार ६७९, पुरूष मतदारसंख्या १ लाख ४० हजार ४१४ व तृतीयपंथी मतदारसंख्या ७, इतकी आहे
दौंड महसूल उप विभागाचे प्रांताधिकारी रेवणनाथ लबडे हे निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. तर तहसीलदार अरुण शेलार सहायक निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मतदान होत असल्याने आणि राजकीय समीकरणे बदलल्याने तालुक्यात काही ठिकाणी अत्यंत चुरशीच्या लढती होत आहेत.
