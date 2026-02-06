दौंडमधील स्फोटाप्रकरणी कारवाईची प्रतीक्षा
दौंड, ता. ६ : दौंड- पाटस अष्टविनायक मार्गावरील ‘हॅाटेल जगदंबा’मध्ये घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलिंडरचा भीषण स्फोटात पाच कर्मचाऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू होऊन एक महिना उलटल्यानंतरही कोणावरही ठोस कारवाई केलेली नाही. स्फोटास कारणीभूत बेकायदेशीरपणे घरगुती वापराचे गॅस सिलिंडर पुरवठा करणारी टोळी आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या विविध शासकीय अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई न करता नोटिस बजावण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
दौंड शहरापासून ३ किलोमीटर अंतरावरील पाटस- दौंड अष्टविनायक मार्गावरील मांढरे मळा येथील ‘हॉटेल जगदंबा’मध्ये ७ जानेवारी रोजी भटारखान्यातील एका घरगुती वापराच्या सिलिंडरचा भीषण स्फोट झाला होता. त्यामध्ये हॉटेलमधील दहा कर्मचारी भाजले होते. त्यापैकी गंभीररीत्या भाजलेले व आग्रा (उत्तर प्रदेश) जिल्ह्याचे रहिवासी असलेल्या पाच कर्मचाऱ्यांना पुणे येथील ससून सर्वोपचार रुग्णालयातून रुग्णवाहिकेद्वारे त्यांच्या मूळ गावी नेत असताना त्यांचा मृत्यू झाला होता. स्फोटात भाजलेल्या हॉटेल कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर दौंड तहसीलदार कार्यालयातील पुरवठा शाखा आणि महावितरण कार्यालयाकडून पंचनामा करण्यात आला, परंतु ठोस कारवाई झाली नाही. मृतांमध्ये एका चौदा वर्षीय अल्पवयीन स्वयंपाकीचा देखील समावेश होता. याबाबत कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून पाहणी झाली, परंतु कोणावरही कारवाई केली नाही.
सिलिंडर स्फोटानंतर कागदोपत्री फरार असलेले हॉटेल मालक किरण आबा सौताडे व व्यवस्थापक लहू विश्वनाथ जानभरे (दोघे रा. राशीन, ता. कर्जत, जि. अहिल्यानगर) हे दोघे दौंड तालुक्यातच होते. परंतु, पोलिसांना सापडत नव्हते. दोघेही दौंड पोलिस ठाण्यात हजर झाल्यानंतर त्यांची जामिनावर सुटका झाली. हॉटेलमधील गॅस सिलिंडरच्या स्फोटानंतर हॉटेलमधून विनापरवाना घरगुती वापराचे १० व वाणिज्य वापराचे १२, असे एकूण २२ एलपीजी गॅस सिलिंडरचा साठा जप्त केला होता. सागर दरेकर (वय ३०, रा. गोपाळवाडी, ता. दौंड) या तरुणाने बेकायदेशीरपणे त्यापैकी ४ सिलिंडर पुरविल्याचे तपासात पुढे आल्याने त्याचा जबाब नोंदविण्यात आला. परंतु, अन्य सहा सिलिंडर कोणी पुरविले याचा शोध लागलेला नाही. सागर दरेकर याने कोणत्या गॅस एजन्सीमधून हे सिलिंडर मिळविले, याची नागरिकांना माहिती आहे, पण पोलिसांनी नाही, अशी सद्यःस्थिती आहे. तालुक्यात हॉटेल, ढाबा, वेल्डिंग वर्कशॅाप, खासगी आणि व्यावसायिक वापरासाठी कोणताही परवाना नसताना घरगुती वापराचे एलपीजी गॅस सिलिंडरचा पुरवठा करणारी टोळी सक्रिय आहे. परंतु, या टोळीवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
या पाच कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर ज्वलनशील पदार्थांविषयी निष्काळजीपणाचे वर्तन करणारे, विनापरवाना घरगुती वापराचे व वाणिज्य वापराचे गॅस सिलिंडर पुरवठा व साठा करून स्वतःचे आणि नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण करणाऱ्या घटकांवर सर्व शासकीय यंत्रणांनी जबाबदारी निश्चित करून सत्वर कारवाई करणे अपेक्षित होती. परंतु, महिनाभरानंतरही फक्त नोटिस बजावून वेळकाढूपणा केला जात आहे. पाच कर्मचाऱ्यांच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर कारवाईपेक्षा प्रकरण दडपण्यासाठी अधिक प्रयत्न सुरू आहेत.
हॉटेल मालक व व्यवस्थापक पोलिस ठाण्यात हजर झाल्यानंतर त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरचा पुरवठा केल्याप्रकरणी सागर दरेकर या तरुणास नोटीस बजावण्यात आली आहे. मृतांच्या नातेवाइकांचे त्यांच्या राज्यात जाऊन जबाब नोंदविले जाणार आहेत.
- अब्दूल बिद्री, पोलिस उप निरीक्षक, दौंड
‘हॉटेल जगदंबा’मधील घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलिंडरच्या स्फोटानंतर सर्व २२ सिलिंडर प्रकरणी संबंधित शासकीय गॅस कंपन्यांकडून त्याचा एलपीजी बॅाटलिंग प्लांट ते परवानाधारक वितरकपर्यंतचा प्रवास व अन्य तपशील मागविलेला आहे. कंपन्यांकडून मात्र तपशीलवार माहिती प्राप्त झालेली नाही. प्राथमिक तपासात ४ सिलिंडरचा पुरवठा करणाऱ्या खासगी इसमाचा जबाब नोंदविण्यात आला आहे.
- सपन गड्डमवार, तालुका पुरवठा अधिकारी, दौंड