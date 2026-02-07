दौंडमध्ये लग्नतिथीमुळे मतदानावर परिणाम
दौंड, ता. ७ : दौंड तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी सरासरी ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदान झाले आहे. तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या सात जागांसाठी ३४, तर पंचायत समितीच्या चौदा जागांसाठी ३५ उमेदवारांनी निवडणूक लढविली.
दौंड तालुक्यातील ३१७ मतदान केंद्रांवर शनिवारी (ता. ७) सकाळी थंडीत मतदानाला सुरवात झाली. सकाळी साडेसात वाजता मतदानाला सुरवात झाल्यानंतर पहिल्या दोन तासात फक्त ८.१२ टक्के मतदान झाले. त्यानंतर सकाळी साडेसात ते सकाळी साडेअकरा वाजेपर्यंत २१.६३, दुपारी दीड वाजेपर्यंत ३६.१८ टक्के आणि दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत ५०.९१ टक्के मतदान झाले. मतदारयादीत नाव नसणे, अनुक्रमांकात बदल, गृह जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणातून दुसऱ्या गटात नाव असणे, अशा अनेक समस्यांना मतदारांना तोंड द्यावे लागले. मतदानाच्या दिवशी लग्नाची तिथी असल्याने त्याचा थेट परिणाम मतदानाच्या टक्केवारीवर झाला. लग्नसराईमुळे जागरूक मतदारांनी सकाळी मतदानाचा हक्क बजावत लग्न सोहळ्यांना जाणे पसंत केले. पण, जे पहाटे व सकाळीच लग्नसोहळ्यासाठी रवाना झाले त्यांचे मतदान होऊ शकले नाही.
प्रशासनाने निवडणुकीत मतदानाचा टक्का वाढावा, याकरिता सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली असली तरी त्याचा फार सकारात्मक परिणाम जाणवला नाही. मतदानासाठी प्रशासनाने तालुक्यात एकूण २ हजार ६० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केल्याने मतदान सुरळितपणे पार पडले. मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आल्याने मतदान शांततेत पार पडून कोठेही अनुचित प्रकार घडला नाही. नवमतदारांनी मतदान केल्यानंतर स्वतःचे छायाचित्र मोबाईल कॅमेऱ्यांमध्ये टिपत ते समाजमाध्यमांवर प्रसारित केले. मतदारांना केंद्रापर्यंत आणण्याकरिता काही उमेदवारांच्या समर्थकांकडून रिक्षा, जीप व अन्य वाहनांचा सरार्स वापर करण्यात आला.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी दौंड तालुक्यातील एकूण मतदारसंख्या २ लाख ७३ हजार १०० आहे. दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत त्यापैकी ६५ हजार ७३१ स्त्री ७३ हजार २९१ पुरुष व ३ तृतीयपंथी मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. तालुक्यात सरासरी ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदान झाल्याची माहिती सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार अरुण शेलार यांनी दिली. दौंड तालुक्यातील २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी जिल्हा परिषदेच्या सहा व पंचायत समितीच्या बारा जागांसाठी ६६.३३ टक्के मतदान झाले होते.
मतदान केंद्रावर विविध सुविधा
कुरकुंभ येथील जिल्हा परिषद शाळेत खोली क्रमांक दोनमध्ये आदर्श मतदान केंद्र आणि पाटस येथील नागेश्वर विद्यालयात महिलांकरिता एक विशेष मतदान केंद्र (पिंक बूथ) उभारण्यात आले होते. ८५ व त्यावरील वय असलेल्या ज्येष्ठ मतदारांना मतदानाचा हक्क सुलभपणे बजावता यावा याकरिता व्हीलचेअर सुविधा आणि मतदान केंद्रांवर ये-जा करण्यासाठी वाहनांची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्याचबरोबर ८५ वर्षांवरील मतदार आणि दिव्यांग मतदारांची स्वतंत्र यादी करून त्यांच्या मदतीकरिता स्वयंसेवक नियुक्त करण्यात आले होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.