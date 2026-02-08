दौंड तालुक्यात टक्का वाढला
दौंड , ता. ८ : दौंड तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या सात व पंचायत समितीच्या १४ जागांसाठी पार पडलेल्या निवडणुकीत एकूण ६८.४८ टक्के मतदान झाले आहे. मागील निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा मतदानात २.१५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी रेवणनाथ लबडे व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार अरुण शेलार यांनी या बाबत माहिती दिली. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी दौंड तालुक्यातील एकूण मतदारसंख्या २७३१०० आहे. त्यापैकी शनिवारी ( ता. ७) तालुक्यातील ८७१०६ स्त्री, ९९९०० पुरुष व ३ तृतीयपंथी मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. सकाळी साडेसात वाजता मतदानाला सुरवात झाल्यानंतर पहिल्या दोन तासात फक्त ८.१२ टक्के मतदान झाले होते. त्यानंतर सकाळी साडेसात ते सकाळी साडेअकरा वाजेपर्यंत २१.६३, दुपारी दीड वाजेपर्यंत ३६.१८ टक्के, दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत ५०.९१ टक्के आणि सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत ६८. ४८ टक्के मतदान झाले. दहा तासांच्या मतदान प्रक्रियेत मतदानाच्या शेवटच्या दोन तासांत सर्वाधिक १८ टक्के मतदानात वाढ झाली.
तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या सात जागांसाठी ३४ तर पंचायत समितीच्या चौदा जागांसाठी ३५ उमेदवारांनी निवडणूक लढविली. खामगाव पंचायत समिती गणात सर्वाधिक ८०.०३ टक्के मतदान झाले तर गोपाळवाडी गणात सर्वांत कमी असे ४९.९७ टक्के मतदान झाले. राहू - खामगाव जिल्हा परिषदेत सर्वाधिक ७६.०३ टक्के मतदान झाले तर गोपाळवाडी - कानगाव गटात सर्वात कमी असे ५९.०२ टक्के मतदान झाले आहे.
दौंड शहरातील दौंड - अहिल्यानगर राष्ट्रीय महामार्गावरील नगर मोरी येथील शासकीय धान्य गोदाम येथे सोमवारी ( ता. ९) सकाळी दहा वाजता मतमोजणीस सुरवात होणार आहे, अशी माहिती तहसीलदार अरुण शेलार यांनी दिली.
गणनिहाय आकडेवारी
गण*** झालेले मतदान***टक्केवारी
• राहू - ११५३३ - ७२.०३
• खामगाव - १५०४०- ८०.०३
• पारगाव - १४९५१ - ७३.२६
• वरवंड - १४१३४- ७१.४६
• कानगाव - १३४१० - ६८.०८
• गोपाळवाडी - ०९०८० - ४९.९७
• देऊळगाव राजे १३९०७ - ७०.४९
• खडकी - १४१९१ - ६६.१२
• कुरकुंभ - १३०८६ - ६९.५८
• पाटस - १२७६० - ५९.८९
• बोरीपार्धी - १३४९३ - ७०.८६
• केडगाव - १३८६८ - ७१.५४
• यवत - १३६३५ - ६३.९२
• बोरीभडक - १३९२१ - ७२.५८
गटनिहाय आकडेवारी
गट झालेले मतदान टक्केवारी
राहू - खामगाव - २६५७३ - ७६.०३
वरवंड -पारगाव - २९०८५ - ७२.३६
गोपाळवाडी - कानगाव - २२४९०- ५९.०२
खडकी - देऊळगाव राजे - २८०९८ - ६८.३०
पाटस - कुरकुंभ - २५८४६ - ६४.७४
बोरीपार्धी - केडगाव २७३६१- ७१. २०
यवत - बोरीभडक - २७५५६ - ६८.२५
एकूण झालेले मतदान - १८७००९
एकूण टक्केवारी - ६८. ४८
मागील निवडणुकीतील मतदानाची टक्केवारी
मतदान तारीख जागा मतदानाची टक्केवारी
• ०७ फेब्रुवारी २०१२ २१ ६७.७९
• २१ फेब्रुवारी २०१७ १८ ६६.३३
• ०७ फेब्रुवारी २०२६ २१ ६८.४८
