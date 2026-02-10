महिला पोलिस अंमलदाराला दौंडमध्ये शिवीगाळ, दमदाटी
दौंड, ता. २६ : दौंड तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या मतदानाच्या दिवशी गिरीम (ता. दौंड) येथे महिला पोलिस अंमलदारास शिवीगाळ करून दमदाटी करण्याचा प्रकार घडला आहे. या प्रकरणी गिरीमच्या माजी सरपंचाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
दौंड तालुक्यातील गिरीम येथे शनिवारी (ता. ७) हा प्रकार घडला. एका मतदान केंद्रावर नियुक्त महिला पोलिस या शासनाच्या नियमावलीप्रमाणे मतदान केंद्राच्या आत मोबाइल संच नेण्यास मनाई असल्याचे मतदारांना सांगत होत्या. सकाळी पावणेआठ वाजता मोबाइल संच घेऊन आलेल्या तीन तरुणांना त्यांनी केंद्राच्या आत मोबाइल न नेता मोबाइल संच बाहेर ठेवण्याची सूचना केली. तरीही ते तरुण अडून राहिले आणि उपस्थित अन्य पोलिसांनी त्यांना मनाई केल्यावर ते वाद घालत रागारागाने निघून गेले. त्यानंतर सकाळी ८ वाजून १० मिनिटांनी ते तीन तरुण नंदू खताळ (रा. गिरीम) याच्यासोबत पुन्हा मतदान केंद्रात परत आले.
दरम्यान, मोबाइल संच केंद्राच्या आत घेऊन जाण्यास मनाई केल्याच्या रागात नंदू खताळ याने महिला पोलिस अंमलदारास दमदाटी करीत ‘हिला इथून काढून टाका’ असे दरडावून अश्लिल शिवीगाळ केली. नंदू खताळ याने महिला अंमलदाराचा एकेरी उल्लेख करून हुज्जत घातल्याने काही काळासाठी गोंधळ निर्माण झाला होता. हा प्रकार कळाल्यानंतर दौंड पोलिस ठाण्यातील एक पथक तेथे दाखल झाल्यानंतर तणाव निवळला.
याबाबत दौंड पोलिस ठाण्यात महिला पोलिस अंमलदार यांनी मतदानाची प्रक्रिया संपल्यानंतर आणि ईव्हीएमसह अन्य साहित्य जमा केल्यानंतर रात्री फिर्याद दाखल केली. त्यानुसार नंदू खताळ व त्याच्या साथीदारांविरुद्ध विनयभंग करणे, शासकीय कामात अडथळा आणणे आणि लोकसेवकाने रीतसर जारी केलेल्या आदेशाची अवज्ञा केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.