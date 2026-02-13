दौंडमध्ये भाजपकडून पुढील समीकरणांचा विचार
दौंड, ता. १३ : दौंड पंचायत समितीच्या सभापती आणि उपसभापतिपदावर सलग अडीच वर्षे एकाच सदस्याला संधी देणे किंवा तीन सदस्यांना प्रत्येकी दहा महिने या पदावर संधी देण्याच्या शक्यतेवर पक्ष पातळीवर विचार सुरू आहे. त्यानुसार तेजस्विनी पडळकर, सुखदेव चोरमले व शुभांगी शिंदे यांना प्रत्येकी दहा महिन्यांकरिता सभापतिपदावर संधी देण्याविषयी चर्चा सुरू आहे. तसेच, पुढली समीकरणांचा विचार करता पडळकर यांना पूर्णवेळ संधी मिळू शकते.
दौंड पंचायत समितीचे सभापतिपद हे नागरिकांचा मागास प्रवर्गाकरिता राखीव आहे. १४ सदस्यीय दौंड पंचायत समिती निवडणुकीत भाजपने ८; तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने ६ जिंकल्या आहेत. स्पष्ट बहुमत असल्याने सभापती व उपसभापती भाजपचे होणार असल्याने पक्ष पातळीवर विविध पर्यायांवर विचार सुरू आहे. तालुक्यातील राहू, खामगाव व यवत पंचाय समिती गण हे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाकरिता राखीव होते व या तिन्ही गणात भाजपचे उमेदवार निवडून आलेले आहेत.
जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपने तालुक्यातील ७पैकी अवघी १ जागा जिंकली आहे. यवत- बोरीभडक गटात भाजपचे उमेदवार अविनाश कुदळे यांनी राष्ट्रवादीचे उमेदवार अमित कुदळे यांचा अवघ्या २६५ मतांच्या फरकाने पराभव केला. पुढील निवडणुका, स्थानीय व जातीय समीकरणांचा विचार करून यवत गणाला सभापतिपदावर संधी दिली जाण्याची शक्यता अधिक आहे. भाजपमधील चर्चेनुसार यवत गणातून निवडून आलेल्या तेजस्विनी पडळकर यांना सलग अडीच वर्ष सभापतिपदावर संधी दिली जाणार आहे. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष शेखर वढणे व तालुक्याचे आमदार राहुल कुल सभापतिपदाविषयी निवडून आलेल्या सदस्यांशी चर्चा करून निर्णय घेणार आहेत.
सभापतिपद नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव असल्याने उपसभापतिपद खुल्या किंवा अन्य वर्गातून निवडून आलेल्या सदस्यांना दिली जाण्याची शक्यता आहे. भाजपच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या राजश्री म्हस्के (बोरीभडक गण) राहुल भोसले (कुरकुंभ गण), रेखा चौधरी (बोरीपार्धी गण), सुमन निकाळजे (गोपाळवाडी गण) व अमृता गिरमकर (देऊळगाव राजे गण) यांच्यापैकी एका सदस्याला उपसभापतिपदावर संधी मिळण्याची शक्यता आहे. उपसभापतिपदाविषयी देखील सलग अडीच वर्षे एकाच सदस्याला संधी देणे किंवा तीन सदस्यांना प्रत्येकी दहा महिने संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे.
समतोल साधणार
सभापतिपद राखीव असल्याने दौंड तालुक्याच्या पश्चिम भागातील यवत, राहू किंवा खामगाव गणातून निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी एकाला त्या पदावर संधी मिळणार आहे. त्यामुळे भाजपकडून उपसभापतिपदावर तालुक्याच्या पूर्व भागातील देऊळगाव राजे किंवा कुरकुंभ गणातून निवडून आलेल्या उमेदवाराला संधी देत समतोल साधण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.