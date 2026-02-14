दौंड बाजारतळावरून दुचाकी वाहनाची चोरी

दौंड, ता. १४ : दौंड शहरातील बाजारतळ परिसरातून एक दुचाकी वाहन चोरीस गेले आहे. आठवडे बाजाराच्या दिवशी ही चोरी झाली.
याबाबत दौंड पोलिसांनी माहिती दिली की, तात्याराम मच्छिंद्र जगताप (रा. वाघदरा, खोरवडी, ता. दौंड) हे रविवारी (ता. ८) त्यांच्या भावासह बाजारासाठी बाजारतळावर आले होते. त्यांनी त्यांची दुचाकी बाजारतळाशेजारील श्री मारूती मंदिराजवळ उभी केली होती. बाजारहाट करून परतल्यावर त्यांना त्यांची दुचाकी चोरीस गेल्याचे आढळून आले. पन्नास हजार रुपये मूल्य असलेली हिरो कंपनीची एचएफ डिलक्स मॅाडेल दुचाकी चोरीस गेल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे. दौंड पोलिस ठाण्यात शुक्रवारी (ता. १३) तात्याराम जगताप यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार पोलिसांनी अज्ञाताविरुद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे.
दौंड शहरातील रविवारच्या आठवडे बाजारात श्री मारुती मंदिरासमोर व भीमा नदी मार्गावर उभ्या केलेल्या दुचाकी वाहने चोरीस जाणे, बाजारासाठी आलेल्या महिला व ज्येष्ठ नागरिकांचे मोबाइल संच चोरीस जाणे आणि महिलांना छेडण्याचे प्रकार वाढलेले आहे. पोलिस प्रशासनाकडून बाजाराच्या दिवशी भाजी मंडई, बाजारतळ आणि बाजारतळाकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर गस्त घालण्याची मागणी प्रलंबित आहे.
