महाराष्ट्र एक्सप्रेसमध्ये १ लाखाचा ऐवज चोरी
दौंड, ता. १४ : गोंदिया- कोल्हापूर सुपरफास्ट महाराष्ट्र एक्सप्रेसमधून प्रवास करणाऱ्या एका प्रवाशाचे एक लाख रुपयांचा ऐवज चोरीस गेला आहे. आरक्षित डब्यात ही चोरी झाली. सिबरन संभाजी येमगर (वय २३ , रा. मालगाव, ता. मिरज, जि. सांगली) हे शुक्रवारी (ता. १३) महाराष्ट्र एक्सप्रेसने मिरज ते भुसावळ असा प्रवास करीत होते. प्रवासाच्या दरम्यान पुणे रेल्वे स्थानक ते दौंड कॅार्ड लाइन रेल्वे स्थानक येण्यापूर्वी त्यांना त्यांची सॅकबॅग चोरीस गेल्याचे मध्यरात्री साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास लक्षात आले. सॅकबॅगमधील मोबाईल संच, टॅब, मनगटी घड्याळ, रोख एक हजार रुपये, असा एकूण १ लाख २ हजार रुपये असलेला ऐवज चोरीस गेल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे. याबाबत सिबरन येमगर यांनी भुसावळ रेल्वे स्थानकावर तक्रार नोंदविल्यानंतर सदर चोरीचा गुन्हा तपासाकरिता दौंड लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला. दौंड लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी शनिवारी (ता. १४) अज्ञात चोरट्याविरूध्द चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे.
