गरीब रथमधून ७ लाखांचा ऐवज चोरीस
दौंड, ता. १४ : नागपूर-पुणे गरीब रथ एक्सप्रेसमध्ये झालेल्या दोन चोऱ्यांत एकूण ७ लाख ३१ हजार ५०० रुपयांचा ऐवज चोरीस गेला आहे. हिरेजडीत अंगठ्या, मंगळसूत्र आणि रोकड चोरीस गेली आहे.
गरीब रथ एक्सप्रेसमध्ये आज (ता. १४) सकाळी या दोन चोऱ्या झाल्या. जया पंकज जाजू (वय ५५, रा. औंध, पुणे) या एक्सप्रेसने जी-१३ या आरक्षित डब्यातून धामणगाव ते पुणे असा प्रवास करीत होत्या. प्रवासाच्या दरम्यान दौंड कॅार्ड लाइन रेल्वे स्थानक सोडल्यानंतर त्यांच्या आसनाजवळील पर्स चोरीस गेल्याचे लक्षात आले. पर्स मधील सोन्याचे मंगळसूत्र, हिरेजडीत दोन अंगठ्या, सोन्याच्या तीन अंगठ्या, ब्रेसलेट, कर्णफुले, रोख पाच हजार रुपये असा एकूण ६ लाख ६० हजार रुपयांचा ऐवज चोरीस गेला असल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.
गरीब रथ एक्सप्रेस मधील दुसरे प्रवासी सचिन रमेश नगरकर (वय ४३, रा. लोहगाव, पुणे) यांच्या बॅग मधील ७१ हजार ५०० रुपयांची रोकड आणि कागदपत्रे चोरीस गेली आहेत. लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात तक्रार केल्यानंतर हा गुन्हा तपासाकरिता दौंड लोहमार्ग पोलिस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आला. या प्रकरणी दौंड लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरुद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
