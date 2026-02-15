गिरीममध्ये शेतकऱ्याच्या घरात चोरी
दौंड : गिरीम (ता. दौंड) येथे शेतकऱ्याच्या घरात झालेल्या चोरीत तीन तोळे वजनाचे सोन्याचे दागिने आणि पन्नास ग्रॅम वजन असलेले चांदीचे दागिने चोरीस गेले आहेत. दौंड पोलिसांनी (ता. १५) याबाबत माहिती दिली. गिरीम येथील बिरोबानगरमध्ये राहणारे शेतकरी भाऊ किसन तालवर यांच्या घरात शनिवारी (ता. १४) पहाटे ही चोरी झाली. भाऊ तालवर यांच्या तीन खोल्यांच्या घरामधील एका खोलीतील कपाटांची उचकापाचक केल्याचे पहाटे पाच वाजता त्यांच्या कुटुंबीयांच्या निदर्शनास आले. दोन कपाटांमधील तीन तोळे वजन असलेले सोन्याचे गंठण व अंगठ्या आणि ५० ग्रॅम वजन असलेले चांदीचे दागिने चोरीस गेल्याचे लक्षात आले. दौंड पोलिस ठाण्यात भाऊ तालवर यांच्या फिर्यादीनुसार अज्ञाताविरूद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
