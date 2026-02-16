धर्मांतर रोखणाऱ्या कायद्याची दौंडमधील महिलांची मागणी
दौंड, ता. १६ : लव जिहाद रोखणारे आणि बलपूर्वक व फसवणूक करून केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची मागणी सकल हिंदू समाजाच्या महिलांकडून करण्यात आली आहे. त्यासाठी दौंड शहरातील प्रांताधिकारी कार्यालयातील लिपिक यांच्याकडे शुक्रवारी (ता. १३) एका निवेदनाद्वारे सकल हिंदू समाजाच्या वतीने ही मागणी करण्यात आली. अपर्णा इंदलकर यांच्यासह सुनीता गवळी, वंदना अमझरे, कावेरी अमझरे, सोनाली सोनवणे, रूपाली घाडगे या वेळी उपस्थित होते.
राज्य शासनाने शनिवारी (ता. १४) लव जिहाद व फसवणूक करून किंवा बलपूर्वक करण्यात येणारे धर्मांतर रोखण्याच्या अनुषंगाने कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करण्याकरिता एक विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. या समितीने सुचविलेल्या शिफारशी पूर्ण करून राज्य शासनाला समितीचा अहवाल सादर करण्याची कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी, महिलांच्या सन्मानासाठी आणि सामाजिक सलोखा अबाधित राखण्यासाठी हा कायदा होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
