दौंड शहरात प्रतिमांचे दहन
दौंड, ता. १७ : काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी टिपू सुलतान याची छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबरोबर तुलना केल्याचा आरोप करीत दौंड शहरात सकल हिंदू समाजाच्या वतीने त्यांचा निषेध करण्यात आला.
दौंड शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात मंगळवारी (ता. १७) दुपारी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांनी केलेल्या विधानाचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराज यांची कोणाशीही तुलना होऊ शकत नसल्याचे सांगत हिंदू बांधवांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जयजयकार केला. तुलना करणाऱ्यांवर आणि टिपू सुलतान याचे उदात्तीकरण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची या वेळी मागणी करण्यात आली. सपकाळ व टिपू सुलतान यांच्या प्रतिमेचे या वेळी चौकात दहन करण्यात आले.
