झारगडवाडीत ताडी विक्रीप्रकरणी दोघांना अटक
डोर्लेवाडी, ता. २७ : झारगडवाडी (ता. बारामती) येथे विषारी ताडी विक्री करणाऱ्या टोळीचा बारामती तालुका पोलिसांनी पर्दाफाश केला. या कारवाईत ३० लिटर विषारी ताडी व ताडी तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारी घातक रासायनिक पावडर जप्त केली असून, दोन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली आहे.
बारामती तालुका पोलिस ठाणे हद्दीत रविवारी (ता. २५) सायंकाळी ५ वाजण्याच्या सुमारास पेट्रोलिंग सुरू असताना बारामती तालुका पोलिसांना गोपनीय बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली की, झारगडवाडी येथे एका व्यक्तीकडून बेकायदेशीर व विषारी ताडीची विक्री सुरू आहे. मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी छापा टाकला. छाप्यात चिन्नया दत्तु गुत्तेदार (वय ३२, रा. झारगडवाडी) हा व्यक्ती घराच्या भिंतीच्या आडोशाला पांढऱ्या रंगाच्या प्लॅस्टिक बकेटमध्ये विषारी ताडी विक्री करताना आढळून आला. तपासणीदरम्यान त्याच्याकडून ३० लिटर मानवी जिवाला घातक अशी ताडी जप्त करण्यात आली. तसेच, त्याच्या घराची पाहणी केली असता, एका प्लॅस्टिक पिशवीत साखरेसारखी दिसणारी क्लोरोहायड्रेट ही अत्यंत धोकादायक रासायनिक पावडर सापडली. चौकशीत आरोपीने ही रासायनिक पावडर ताडीमध्ये मिसळून ताडी तयार करत असल्याची कबुली दिली. तसेच, ही ताडी व रासायनिक पावडर बाबू भंडारी (रा. सणसर, ता. इंदापूर) याच्याकडून खरेदी केल्याचे सांगितले. भंडारी यालाही ताब्यात घेऊन अटक केली आहे. या कारवाईत पोलिसांनी सुमारे १० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला असून, विषारी ताडीचा नमुना रासायनिक तपासणीसाठी पुणे येथील प्रयोगशाळेत पाठविला आहे. उर्वरित विषारी ताडी घटनास्थळीच नष्ट करण्यात आली.
या प्रकरणी पोलिस हवालदार मनोज पवार यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून आरोपी चिन्नया गुत्तेदार व बाबू भंडारी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक गणेश बिरादार, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदर्शन राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.
