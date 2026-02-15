सोनेश्वराच्या दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी
डोर्लेवाडी, ता. १५ : कऱ्हा-निरा नदीच्या पवित्र संगमावर हर हर महादेवचा अखंड गजर करत व भजनाच्या ठेक्यात तल्लीन होऊन भाविकांनी महाशिवरात्रीनिमित्त सोनगाव (ता. बारामती) येथील सोनेश्वराचे दर्शन घेतले. दर्शनाबरोबर होडीतून पर्यटनाचा आनंद लुटत श्रद्धा, भक्तिभाव व निसर्गाचा अद्भुत साक्षात्कारही अनुभवला.
येथील मंदिर हे पुरातन असून जिल्ह्यात प्रसिद्ध आहे. मंदिराला पर्यटन स्थळाचा दर्जाही आहे. शिवाय मंदिर कऱ्हा व निरा नदीच्या पवित्र संगमावर वसलेले असल्याने तसेच दोन्ही नद्यांना मुबलक पाणी असल्याने भाविक दर्शन करण्यापूर्वीच मंदिराचे विहंगम दृश्य पाहताना भारावतात. मंदिरा समोरील भला मोठा नंदी व आकर्षक सजावट केलेल्या पिंडीचे दर्शन झाल्यानंतर मात्र भाविक आत्मिक समाधान घेऊन बाहेर येत असल्याचे चेहऱ्यावरून जाणवते.
मंदिरात रात्री १२ वाजता देवस्थान समितीचे अध्यक्ष संदेश गिते यांच्या हस्ते विधीवत पूजा, महाभिषेक झाल्यानंतर पहाटेपासूनच भाविकांनी दर्शनासाठी हजेरी लावली होती. दिवसभर परिसरातील भजनी मंडळांनी शिवभजने सादर केली. देवस्थान समितीच्या वतीने भाविकांना उन्हाचा त्रास होऊ नये यासाठी परिसरात व नदीवरील घाटावर मंडप व दर्शन रांगेची व्यवस्था करण्यात आली होती. सामाजिक कार्यकर्ते शहाजी आवाळे, अनिकेत गवळी, लालासाहेब सपकळ, अर्जुन पवार, हनुमंत चौधरी यांच्यावतीने भाविकांना खिचडीचा प्रसाद देण्यात आला. ग्रामपंचायतीच्या सरपंच शितल इंगवले व ग्रामपंचायत पदाधिकारी यांनी विशेष लक्ष देऊन मंदिरापर्यंत जाणाऱ्या रस्त्याची दुरुस्ती, पाणीपुरवठा, लाइट व्यवस्था, गावातील स्वच्छता करण्यात आली होती.
प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वतीने भाविकांना आरोग्य सुविधा पुरविण्यात आल्या होत्या. बारामती तालुका पोलिस ठाण्याच्या वतीने पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. दिवसभर विविध मान्यवरांच्या हस्ते पूजेचे आयोजन करण्यात आले होते. देवस्थान समितीचे अध्यक्ष संदेश गिते यांच्यासह विश्वस्त लहू गोफणे, नानासाहेब मळेकर, अल्लाउद्दीन मुलाणी, प्रकाश देवकाते, भानुदास गोफणे, संपत गोफणे, बापू गाडेकर, दत्तू कारंडे, संतोष पवार, उत्तम बोडरे, राहुल माने, सोमनाथ बोडरे, सुनील झारगड, मोहन महाराज देवकाते आदींनी यात्रा पार पाडण्यासाठी मोलाचे सहकार्य केल्याची माहिती देवस्थानचे प्रमुख अशोक गीते यांनी दिली. दुपारी सुनील महाराज माने यांच्या कीर्तनाचे आयोजन केले होते.
प्रशासन व देवस्थानमध्ये समन्वयाचा अभाव
येथील मंदिर हे पुरातन असून कऱ्हा व निरा नदीच्या संगमावर वसलेले आहे. मंदिरापर्यंत जाण्यासाठी रस्ताही आहे. मात्र दर्शनाबरोबर निसर्गरम्य वातावरणात पर्यटनाचा आनंद घेता यावा यासाठी भाविक होडीने जाणे अधिक पसंत करतात. याठिकाणी ४ ते ५ होड्या भाविकांना मंदिरापर्यंत नेण्याचे काम करतात. मात्र होडीतील भाविकांना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रवास करण्याच्या जॅकेट व इतर उपाययोजना केल्या नसल्याने पोलिसांनी काही काळ होडीतील प्रवास थांबवला होता. मंदिर समिती व स्थानिक पदाधिकारी यांनी शासकीय यंत्रणा व पोलिस प्रशासन यांनी यात्रेपूर्वी सूचना व उपाययोजना करण्यासाठी सहकार्य करणे अपेक्षित होते अशी खंत व्यक्त केली. काही वेळातच स्थानिक तरुणांनी सुरक्षा जॅकेट उपलब्ध करून भाविकांना होडीतून दर्शनासाठी पाठविले.
