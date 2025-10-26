दौंडमध्ये कपाशीसह कांद्याच्या रोपवाटिकेचे नुकसान
देऊळगाव राजे, ता. २६ : दौंड तालुक्यात गेल्या आठ दिवसांपासून ठिकठिकाणी पाऊस पडत आहे. यामुळे कपाशीसह कांद्याच्या रोपवाटिकेचे मोठे नुकसान होणार आहे. दिवाळीनंतरही पाऊस होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
दौंड तालुक्यात मे महिन्यापासून टप्पाटप्याने मोठे पाऊस होत आहेत. सातत्याच्या पडणाऱ्या पावसामुळे खरीप हंगामातील कपाशी, उडीद, मका, हळवी, कांदा, सोयाबीन, बाजरी या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मोठ्या प्रमाणात सलग झालेल्या पावसाने उसाच्या लागवडीही वाया गेल्या आहेत. अनेक शेतकऱ्यांना दुबार लागवडी कराव्या लागणार आहेत. तसेच पावसाने कांदा रोपवाटिकाही पुढे गेल्या आहेत. मागील १५ दिवसांपूर्वी पाऊस थांबल्याने शेतकऱ्यांनी मागील आठवड्यात रोपवाटिका तयार केल्या आहेत; परंतु गेली आठ दिवस झाले पाऊस कोसळत आहे. यामुळे पावसाचा फटका रोपवाटिकेला बसण्याची शक्यता आहे. शनिवारी व रविवारी सांयकाळी पाऊस बरसला आहे. तसेच सध्या कपाशीची वेचणी सुरू आहे. परंतु सातत्याने पाऊस पडत असल्याने तोडणीस आलेला कापूस काळसर होऊन नुकसान होत आहे. या वर्षी पावसामुळे शेतातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. दरम्यान आणखी काही दिवस पावसाचा अंदाज सांगितल्याने शेतकऱ्यांचे पुढील पिकांचे नियोजनही कोलमडणार आहे. कांदा व ऊस लागवडी लांबणीवर जाणार आहे. शेतकरी आता पाऊस उघडण्याची वाट पाहात आहे.
देऊळगाव राजे व परिसरातील गावामध्ये सातत्याने पाऊस कोसळत आहे. यामुळे नवीन कांदा रोपवाटिका व वेचणी चाललेल्या कपाशीचे मोठे नुकसान झाले आहे.
- विकास आवचर, शेतकरी, देऊळगाव राजे (ता. दौंड)
