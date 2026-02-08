जलपर्णीमुळे मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ
देऊळगाव राजे, ता. ८ ः शिरापूर (ता. दौंड) येथे भीमा नदीकाठच्या गावातील मच्छीमारांवर जलपर्णीमुळे उपासमारीची वेळ आली आहे.
जलपर्णीमुळे रोजगार बुडाल्याची खंत मच्छीमार व्यक्त करीत आहेत.
नदीपात्रातील जलपर्णीची वाढ झपाट्याने होत असून, त्यामध्ये माशांचे जाळे व वडाप टाकता येत नसल्याने गेल्या काही दिवसांपासून मच्छीमार हताश झाल्याचे दिसून येते आहे. या भागात लहान मोठे मच्छीमार आहेत. मासे पकडण्यासाठी होडीत बसून, नदीपात्रात जाऊन जाळी टाकता असतात. यामध्ये मासे पकडण्यासाठी ट्रकची ट्युब, वडाप, गळ, तारेचा पिंजरा आदींचा वापर केला जातो. मात्र, या जलपर्णीमुळे मासे अडकण्याऐवजी जलपर्णी अडकत आहे. त्यामुळे जाळ्यातून जलपर्णी काढता काढता मच्छीमारांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. नदीपात्रात पाण्याचा वेग जास्त असेल तरच जलपर्णी काही वेळापुरती नदी किनाऱ्याच्या बाजूला होते. त्यानंतर मच्छीमार थोड्या वेळासाठी जाळी सोडतात. परंतु, मासे खूप कमी प्रमाणात सापडत आहे.
दौंड- सिद्धटेक येथील भीमा नदीच्या पुलावर ताजे मासे विकण्यासाठी मच्छीमार बसतात. मात्र, ग्राहकांना मासे विकत मिळत नसल्याने रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे. या भागात कायम नागरिकांची वर्दळ असते. त्यामुळे ते मासे खरेदी करण्यासाठी गर्दी करतात. त्यामुळे मच्छीमारांना दुसऱ्या ठिकाणी मासे विक्रीसाठी जावे लागत नाही.
उपाययोजना करण्याची मागणी
मासेमारी हा काही जणांचा पारंपरिक व्यवसाय असल्याने त्यातूनच आर्थिक गणित बसवावे लागते. शिवाय शेतातील कष्टाचे काम करणे अवघड होत आहे. त्यामुळे आर्थिक गणित कोलमडले असून, जलपर्णीमुळे सर्वच गोष्टीवर परिणाम होताना दिसत आहे. दूषित पाण्यामुळे मासे जास्त प्रमाणात मृत होत आहे. शिवाय नागरिकांच्या आरोग्याच्या प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासनाने योग्य ते नियोजन करण्याची मागणी येथील मच्छिमारांकडून केली जात आहे.
