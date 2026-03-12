खेड तालुक्याच्या पूर्व भागात पाणी टंचाई
दावडी, ता. १२ : खेड तालुक्यातील पूर्व भागातील अनेक गावांमध्ये उन्हाळ्याची चाहूल लागताच पाणी टंचाईची तीव्र समस्या निर्माण झाली आहे. कनेरसर, वरुडे, गोसासी, वाफगाव, गुळानी, जऊळके बुद्रूक आणि वाकळवाडी या गावांमध्ये सध्या पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
दरवर्षी उन्हाळा सुरू होताच या भागात पाणी टंचाईचा प्रश्न निर्माण होतो. यंदाही परिस्थिती वेगळी नसून, वेळ नदी पूर्णपणे आटली आहे. त्यामुळे शेतीसाठी पाणी मिळणे तर दूरच, पण पिण्याच्या पाण्याचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर काही गावांनी खेड पंचायत समितीकडे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. लवकरात लवकर टँकर मंजूर करून पाणीपुरवठा सुरू करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
दरम्यान, गुळानी येथे सर्जेराव पिंगळे यांच्या माध्यमातून, तर वाकळवाडी येथे नरेंद्र वाळुंज यांच्या माध्यमातून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. मात्र, हा तात्पुरता उपाय असल्याने कायमस्वरूपी तोडगा कधी निघणार? असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
याशिवाय केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जलजीवन योजनेचे कामही या भागात अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे नळाद्वारे नियमित पाणीपुरवठा कधी सुरू होणार, याकडेही नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. नुकतेच निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी पाणी प्रश्न सोडवण्याची दिलेली आश्वासने कितपत पूर्ण करतात, हे पाहणे आता तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. सध्या मात्र पाणी टंचाईमुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांचे लक्ष प्रशासनाच्या तातडीच्या निर्णयाकडे लागून राहिले आहे.
