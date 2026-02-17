आंबेगावात ५० जागांसाठी ग्रामपंचायत पोटनिवडणूक

घोडेगाव, ता. १७ : आंबेगाव तालुक्यातील २९ ग्रामपंचायतींमधील रिक्त असलेल्या ५० जागांसाठी पोटनिवडणूक होणार आहे. यासाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. २० फेब्रुवारीपर्यंत हरकती व सूचना दाखल करावयाच्या आहेत. नागरिकांसाठी तहसीलदार कार्यालय घोडेगाव, संबंधित ग्रामपंचायत व तलाठी कार्यालय येथे मतदार याद्या ठेवण्यात आल्या असून, मतदारांनी त्याचे अवलोकन करावे, असे प्रभारी तहसीलदार सचिन वाघ यांनी सांगितले.
आंबेगाव तालुक्यातील २९ ग्रामपंचायतीमधील ५० रिक्त पदे आहेत. यामध्ये ३ थेट सरपंचपदांसह उर्वरित ४७ ग्रामपंचायत सदस्यांची पदे रिक्त आहेत. यामध्ये तळेघर, धामणी व नागापूर ग्रामपंचायतीमधील थेट सरपंचपद रिक्त आहे. तर, ठाकरवाडी (३), नांदूर (१), तळेकरवाडी (२), डिंभे बुद्रुक (१), महाळुंगेतर्फे घोडा (४), सुपेधर (१), पाटण (४), पिंपळगावतर्फे घोडा (१), टाव्हरेवाडी (१), पहाडदरा (३), पंचाळे बुद्रुक (१), आहुपे (३), चिखली (१), पोखरी (२), गोहे खुर्द (३), जांभोरी (१), आंबेदरा (१), राजेवाडी (१), पिंपरगणे (१), कुशिरे बुद्रुक (१), चांडोली खुर्द (१), लोणी (१), जारकरवाडी (१), साल (१), कानसे (१), नागापूर (१), फलोदे (५) या ग्रामपंचायतींमधील कंसातील सदस्य पदे रिक्त असून, या जागांसाठी पोटनिवडणूक होणार आहे.
