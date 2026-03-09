आंबेगात राष्ट्रवादीकडून प्रादेशिक समतोल
घोडेगाव, ता. ९ : आंबेगाव तालुका पंचायत समितीच्या सभापतिपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कैलासबुवा काळे, तर उपसभापतिपदी ज्योती पारधी यांची सोमवारी (ता. ९) बिनविरोध निवड करण्यात आली. पक्षाने दोन्ही पदे पश्चिम भागाला देऊन प्रादेशिक समतोल साधला आहे.
घोडेगाव (ता. आंबेगाव) येथील पंचायत समितीच्या सभागृहात निवडणूक निर्णय अधिकारी गोविंद शिंदे, गटविकास अधिकारी प्रमिला वाळूंज यांच्या उपस्थितीत ही निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. पंचायत समितीच्या १०पैकी ८ जागा जिंकून राष्ट्रवादीने आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली काळे व पारधी यांनी अर्ज दाखल केले. काळे हे घोडेगाव गणातून दुसऱ्यांदा निवडून आले असून, ज्योती पारधी या शिनोली गणातून प्रथमच निवडून आल्या आहेत.
निवडीच्या वेळी सदस्य संजय गवारी, संजय पवळे, उषा कानडे, प्रियांका वाघ, श्वेता ढोबळे, अंकिता वाळुंज, शिवाजी निघोट, नीलेश टेमकर हे सदस्यही उपस्थित होते. नवनिर्वाचित सभापती, उपसभापती यांचा सत्कार दिलीप वळसे पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी जुन्नर बाजार समितीचे सभापती संजय काळे, भीमाशंकर कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे पाटील, शरद बँकेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष विष्णू हिंगे उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.