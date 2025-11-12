सासवड येथे श्री काळभैरवनाथ जन्मोत्सव साजरा
सासवड शहर, ता. १२ : सासवड येथील भैरवनाथ मंदिरात जन्माष्टमी उत्साहात साजरी करण्यात आली. १२ नोव्हेंबर रोजी पहाटे मंदिरात फुलांची सजावट आणि आकर्षक विद्युत रोषणाई केली होती. पहाटे देवांना अभिषेक घालण्यात आला. त्यानंतर आरती झाली, तर दुपारी देवांना पंचामृत स्नान घालण्यात आले. त्यानंतर देवांना पोशाख घालण्यात आला. श्री काळभैरवनाथांना चंदनाची ओटी केली. दुपारी मंदिरात महाप्रसादाचा कार्यक्रम झाला. त्यानंतर चार वाजता राम महाराज शास्त्री आळंदी यांचे जन्माष्टमीनिमित्त कीर्तन झाले. त्यानंतर भैरवनाथांच्या जन्माप्रसंगी पुष्पवृष्टी, सुंठवड्याची वाटप केला. फटाक्यांची आतषबाजी केली. त्यानंतर चंद्रकांत गिरमे, रवींद्र जगताप, मोहन जगताप, संदीप श्यामराव जगताप आदींच्या वतीने वतीने महाप्रसादाचा कार्यक्रम झाला. रात्री दहा वाजता मंदिरात छबिन्याचा कार्यक्रम झाला. सायंकाळी हनुमान भजनी मंडळाच्या वतीने हरिजागर व भजनाचा कार्यक्रम झाला.
या वेळी माजी आमदार संजय जगताप, काळभैरवनाथ ट्रस्टचे अध्यक्ष रमेश जगताप, उपाध्यक्ष पांडुरंग भोंगळे, अशोक भोंगळे, गुलाब चवळे, दीपक जगताप, सखाराम लांडगे, अनिल लांडगे, महेश जगताप, प्रमोद बोरावके, गणेश महाराज राऊत, जितेंद्र (सोनू काका) जगताप, रामभाऊ इनामके, पुजारी राजेंद्र भैरवकर, गणेश भैरवकर, मोहन भैरवकर आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.