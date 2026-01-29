कार्यकर्त्याला दिलेला शब्द पाळणारे नेते
- जालींदर कामठे, माजी अध्यक्ष, पुणे जिल्हा परिषद
आमच्या वसंतदादा पाटील प्रतिष्ठानच्या वतीने स्वर्गीय शिवाजी पोमण यांच्या स्मरणार्थ २१ मे २०२५ रोजी आदर्श कार्यकर्ता व आदर्श सरपंच या पुरस्काराचे आयोजन करण्यात आले होते. सदरचा पुरस्कार आदरणीय अजितदादा यांच्या शुभहस्ते करण्यात येणार होता, परंतु पुण्यात होत असलेल्या अतिवृष्टीमुळे ते कार्यक्रमास उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यांनी फोनद्वारे कळवून पुण्यामध्ये येताच आपण वसंतदादा पाटील प्रतिष्ठानमार्फत दिलेल्या ज्या पुरस्कारर्थीना पुरस्कार देणार आहात, त्यांचा मी पुण्यात आल्यावर नक्कीच बोलावून सन्मान करेल, त्यानुसार त्यांनी पुण्यात दाखल होताच प्रत्यक्ष फोनद्वारे आम्हास सर्किट हाऊस येथे बोलावून घेऊन पुरस्कारर्थीचा सन्मान केला व एका आदर्श लढवय्या कार्यकर्त्याच्या स्मरणार्थ देत असलेल्या पुरस्काराबद्दल वसंतदादा पाटील प्रतिष्ठानच्या कार्याचे कौतुक केले होते. ज्यांच्या स्मरणार्थ हा पुरस्कार देण्यात येणार होता, ते स्वर्गीय शिवाजी पोमण यांच्या कुटुंबियांची म्हणजेच त्यांच्या पत्नी शमा पोमण व त्यांचा मुलगा शंभू पोमण यांचीही आस्थेवाईकपणे चौकशी करून त्यांच्या कुटुंबियांना धीर दिला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.