वीरच्या यात्रेसाठी नाथम्हस्कोबाच्या पालखीचे कोडीतहून प्रस्थान
गराडे, ता. १ : माघ शुद्ध पौर्णिमेला रविवारी (ता. १) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास आरती होऊन श्रीनाथ म्हस्कोबा महाराजांच्या पालखीचे श्रीक्षेत्र कोडीत (ता. पुरंदर) येथील भक्त तुळाजीबुवा मंदिरापासून वीर (ता. पुरंदर) येथील नाथ म्हस्कोबा, माता जोगेश्वरी यांच्या विवाह सोहळ्याचे प्रस्थान झाले. याप्रसंगी भाविकांनी फुलांची उधळण करीत ‘सवाई सर्जाच चांगभलं’, ‘नाथ साहेबांचे चांगभलं’च्या गजरात भाविकांच्या उपस्थितीत वीर यात्रेसाठी श्रीनाथ म्हस्कोबा देवांच्या पालखी काठीने प्रस्थान ठेवले.
कोडीत येथील देऊळवाड्यात शनिवारी पहाटे उत्सव मूर्तींना अभिषेक घालण्यात आला. त्यानंतर सायंकाळी साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास ढोल ताशांच्या व पारंपरिक वाद्याच्या गजरात मानाच्या काठीसह छत्री, अब्दागिरी, चवऱ्या ढाळत देऊळवाड्यातून जवळ असणाऱ्या तुळाजी बुवा मंदिर येथे रात्री दहा वाजता पालखी काठी विसावली. त्यानंतर वीर येथील १२ दिवसांच्या यात्रेसंबंधी नियोजनाची बैठक झाली. यावेळी कोडीत ग्रामस्थ सालकरी, मानकरी श्री देवनाथ म्हस्कोबा महाराज ट्रस्टचे आजी माजी पदाधिकारी उपस्थित होते.
पहाटे ५ वाजता उत्सव मूर्तींना महारुद्र अभिषेक घालून पालखीत विराजमान करण्यात आले. त्यानंतर भाविकांनी उत्सव मूर्तींचे दर्शन घेतले. सकाळपासून मंदिरात पालखीच्या दर्शनासाठी रांग लागली होती. श्रीनाथ म्हस्कोबा महाराजांचे दर्शन घेऊन भाविक अनवाणी वीरकडे पारंपरिक वाटेने चालत निघाले. यावेळी पुरंदर हवेलीचे आमदार विजय शिवतारे, माजी आमदार संजय जगताप, नीरा मार्केट कमिटीचे सभापती संदीप फडतरे, साकेत जगताप अमोल जगताप, केशव काकडे, अनिल वाडकर, भाऊसाहेब कामठे, शांताराम दळवी, भय्यासाहेब खैरे उपस्थित होते.
दुपारी १२.१५ वाजता तुतारी वाजली आणि मानकऱ्यांनी श्रीनाथ म्हस्कोबा महाराजांच्या पालखीला खांदा लावला. ढोलताशांचा गजर, पारंपरिक वाद्याच्या गजरात सालकरी, मानकरी, ग्रामस्थ आणि हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत श्रीनाथांच्या पालखीचे वीरकडे प्रस्थान झाले. या पालखी पुढे मानाची काठी पालखी समवेत दागदागीनदार, अब्दागिरी चवऱ्या ढाळत भाविकांच्या उपस्थितीत अक्षता झेलीत धीम्यागतीने पालखीने मार्गक्रमण करण्यास सुरुवात केली. पालखी नदी पलीकडे गेल्यावर नागदरी या ठिकाणी पारंपरिक मेंढ्याचे रिंगण वाद्याच्या गजरात पार पडले. पिंपळे ते वीर अशा पालखीमार्गावर रांगोळी काढण्यात आली होती.
श्रीनाथ म्हस्कोबा महाराजांची पालखी भिवडी, सुपे, पिंपळे,पांगारे घाट मार्गे परिंचे गावावरून पालखी राऊतवाडी येथे विसावली. सायंकाळी पालखी वीर येथे पोहोचल्यानंतर सर्व मानकऱ्यांच्यावतीने वीरमध्ये पालखी काठीचे स्वागत केले जाते. रात्री १२ वाजता श्रीनाथ म्हस्कोबा महाराज व माता जोगेश्वरी यांचा शाही विवाह संपन्न झाला. आजपासून वीर येथील १२ दिवसांच्या यात्रेला प्रारंभ झाला आहे.
