सासवडमध्ये प्रशासन सज्ज
सासवड शहर, ता. ६ : पुरंदर तालुक्यातील एकूण ४ जिल्हा परिषद गट व ८ पंचायत समिती गणाकरिता शनिवारी (ता. ७) नवीन प्रशासकीय इमारत सासवड येथे मतदान तर सोमवारी (ता. ९) मतमोजणी होणार आहे. त्यासाठी प्रशासन सज्ज असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी वर्षा लांडगे यांनी दिली.
निवडणुकीत १ लाख ८९ हजारांहून अधिक मतदार हक्क बजावणार आहेत. निवडणूक कामाच्या अनुषंगाने ३२ तालुकास्तरीय समन्वय अधिकारी, २० क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. एकूण ८ भरारी पथकामध्ये १६ आणि ८ स्थिर निरीक्षण पथकामध्ये १६ तसेच २ व्हिडिओ निरीक्षण पथकामध्ये १ तसेच २ व्हिडिओ व्हिंविंग पथकामध्ये ८ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेकरिता एकूण २३८ अधिकारी, कर्मचारी तथा शिक्षकगण नियुक्त करण्यात आले आहेत. निवडणुकीकरिता पुरुष मतदार ९५ हजार २७१ तर महिला मतदार ९५ हजार १२९ आहेत. इतर मतदार तीन असून एकूण मतदार १ लाख ९४ हजार ४०३ आहेत.
पुरंदर तालुक्यात २३५ केंद्र आहेत. याअंतर्गत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा हिवरे नवीन इमारत येथे महिला मतदान केंद्र तसेच जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पिंपळे जुनी येथे आदर्श मतदान केंद्र असणार आहे. निवडणुकीकरिता कंट्रोल युनिट (सीयू) २३५, बॅलेट युनिट (बीयू) २३५ या व्यतिरिक्त सीयू २४ आणि बीयू २४ राखीव ठेवण्यात येणार आहे. टपाली मतदानाकरिता ६११ अर्ज प्राप्त झाले असून ५५३ मतदारांनी टपाली मतपत्रिकेद्वारे मतदान केले आहे.
मतदार केंद्रावरील सुविधा
प्रत्येक केंद्रावर स्वच्छतागृह, पाळणा, व्हीलचेअर, रॅम्प, वैद्यकीय सुविधा, पोलिस संरक्षण, अग्निशामक, वाहनतळ आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.
