पुरंदरमध्ये चुरस असूनही टक्केवारीत मात्र घसरण
सासवड शहर, ता. ७ : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी पुरंदरमध्ये बऱ्याच ठिकाणी अटीतटीची लढत होत असताना म्हणावे असे मतदान झाल्याची टक्केवारी दिसली नाही. पुरंदर तालुक्यात दुपारी दीड वाजेपर्यंत ३७.५५ टक्के मतदान शांततेत झाले असल्याची माहिती सासवड पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक कुमार कदम यांनी दिली.
सकाळी बऱ्यापैकी थंडी जाणवत होती. त्याचा परिणाम सकाळच्या मतदानावर झाला. सर्वच ठिकाणी ही आकडेवारी तुरळ पाहायला मिळाली. ११ नंतर महिलांची मतदान केंद्रावर गर्दी दिसू लागली. ती दुपारी दीड वाजेपर्यंत होती. सकाळी ११ ते दीड मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ झाल्याचे पाहावयास मिळाले.
केंद्रात पेटी पूजन करण्यास सासवड पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक कुमार कदम यांनी प्रेमाने बंधन घातल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी पेटी पूजन झाले नाही. तसेच, कार्यकर्त्यांनी व मतदारांनी मतदान केंद्रात मोबाइल नेण्यावर बंदी घातल्यामुळे कार्यकर्त्यांची मात्र पळापळ झाली. पण याचा फायदा मतदान शांततेत होण्याकडे झाला. दिवे- गराडे गणात दीड वाजता ५३.५७ टक्के मतदानाची आकडेवारी झाली. तर, दिवे गणात हीच टक्केवारी ४२.९८ टक्के दिसल्याची माहिती पुरंदर निवडणूक निर्णय अधिकारी वर्षा लांडगे यांनी दिली.
प्रचाराची मुदत संपल्यानंतर सर्वच पक्षांनी कंबर कसली होती. प्रत्येक वाडीवस्तीवर जाऊन घरा घराघरात स्लीपा वाटणे, बैठका, घेण्यात आल्या. प्रत्येक पक्ष आपली ताकद पणाला लावत होता. बऱ्याच ठिकाणी मातब्बर उमेदवारात आमनेसामने लढत झाली. आज दुपारपर्यंत कार्यकर्त्यांच्या जीवात जीव नव्हता. श्री क्षेत्र वीर येथे नाथ म्हस्कोबा देवांची यात्रा सुरू असल्यामुळे मतदारांना मतदाना कक्षापर्यंत पोहोचण्यास वेळ लागत होता.
