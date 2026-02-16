सासवडमध्ये विविध राज्यातील कला विद्यार्थ्यांकडून सादर
सासवड शहर, ता. १६ : सासवड (ता. पुरंदर) येथील एमईएस इंग्लिश मीडियम स्कूलचे वार्षिक स्नेहसंमेलन आचार्य अत्रे सांस्कृतिक सभागृह येथे उत्साहात झाले. यावेळी विद्यार्थ्यांनी कला, नृत्य, गायन, नाटक आणि इतर विविध सादरीकरणांमधून प्रेक्षकांची मने जिंकली.
कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलन आणि सरस्वती वंदनेने झाली. प्रमुख पाहुणे म्हणून लेखिका प्राध्यापिका डॉ. चित्रलेखा पुरंदरे, निवेदिका ऋचा थत्ते, रत्नदीप भोंगळे उपस्थित होते. सासवडमधील प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉ. नीरज कामथे यांना नुकतेच आयुष मंत्रालयाने आयुर्वेद विश्वरत्न पुरस्काराने पुरस्कृत केले. त्यामुळे प्रशालेच्या वतीने त्यांना सन्मानित करण्यात आले.
सांस्कृतिक कार्यक्रमात वेगवेगळ्या राज्यांची लोकनृत्ये, बडबड गीते आणि विविध नृत्यप्रकार सादर करण्यात आले. तसेच पर्यावरण संवर्धन आणि समरसतेचा संदेश या सादरीकरणाने वातावरण अधिकच रंगतदार झाले. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला क्रीडा स्पर्धेतील विजेत्यांना पारितोषिके देण्यात आली.
कार्यक्रमाला मएसो बाल विकास मंदिर शाळेचे मुख्याध्यापक भाऊसाहेब बडदे, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे सह संघटन मंत्री रामदास अभंग, रत्नदीप भोंगळे उपस्थित होते. सरोज जांगडा यांनी प्रास्ताविक केले. सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रमुख म्हणून रुचिरा गार्डी, अंकिता कुंजीर व सुप्रिया डगळे यांनी भूमिका बजावली. सूत्रसंचालन सुप्रिया ढगळे, अंकिता कुंजीर, भाऊसाहेब येळे, स्वाती पांढरे, निकिता होले यांनी तर रेश्मा जगताप यांनी आभार मानले.
विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मिळावा म्हणून अशा कार्यक्रमांचे आयोजन गरजेचे आहे. या कार्यक्रमांमुळे त्यांच्या आत्मविश्वासाला आणि सर्जनशीलतेला चालना मिळते. त्यांच्यामध्ये स्टेज डेअरिंग निर्माण होते.
- कल्पना खांडेकर-नागनूर, मुख्याध्यापिका
