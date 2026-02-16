नारायणपुरात रंगला कुस्त्यांचा जंगी आखाडा
गराडे, ता. १६ : नारायणपूर (ता. पुरंदर) येथे महाशिवरात्रीनिमित्त पारंपरिक कुस्त्यांचा भव्य व जंगी आखाडा मोठ्या उत्साहात आणि शिस्तबद्ध वातावरणात पार पडला. गावातील नागरिकांसह परिसरातील कुस्तीप्रेमींनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या ऐतिहासिक आखाड्याचा आनंद लुटला. या आखाड्यासाठी पुरंदर व हवेली तालुक्यातील नामवंत व बलाढ्य पहिलवानांनी आपली ताकद, कौशल्य आणि जिद्द दाखवत उपस्थिती लावली.
परंपरेनुसार कुस्त्यांना रोख बक्षीस १००० पासून थेट ५१ हजार रुपयांपर्यंत केले होते. प्रत्येक कुस्तीमध्ये प्रेक्षकांचा उत्साह शिगेला पोहोचला होता. विशेष आकर्षण ठरले ते म्हणजे महिला शौकीन कुस्तीगिरांनीही या स्पर्धेत उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत कुस्ती क्षेत्रातील आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. या कुस्ती या आखाड्यात नामवंत मल्ल रघुनाथ जगताप, प्रतीक जगताप, अक्षय ब्राह्मणे, रितेश मुळीक, प्रसाद जगदाळे यांनी हजेरी लावून नेत्रदीपक कुस्त्या केल्या. कुस्ती पंच म्हणून बाबासाहेब झेंडे आणि सदानंद बोरकर यांनी निःपक्षपाती व काटेकोर निर्णय देत आपली जबाबदारी समर्थपणे पार पाडली. नारायणपूरमधील मल्ल संभाजी बोरकर व स्वराज गायकवाड यांची शेवटची मानाची कुस्ती स्पर्धेचा केंद्रबिंदू ठरली.
यावेळी आखाड्यात नारायणपूरचे सरपंच प्रदीप बोरकर, तात्यासाहेब भिंताडे, भरत क्षीरसागर, उत्तमराव गोळे, पहिलवान तात्यासाहेब बोरकर, पहिलवान गुलाब गायकवाड, रामभाऊ बोरकर, चंद्रकांत बोरकर, नितीन बोरकर, दिलीप भिंताडे, संदीप बोरकर, अभिजित बोरकर, पोपट गोळे, अजित न्हालवे, सदानंद बोरकर, योगेश तावडे, हनुमंत गायकवाड, अक्षय बोरकर, प्रशांत बोरकर, युवराज गायकवाड, नीलेश झेंडे, दादा माकर, दादासाहेब बोरकर, दिगंबर बोरकर चिंटूभाऊ बोरकर,अरविंद बोरकर आदी उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन भरत क्षीरसागर व रामभाऊ बोरकर यांनी केले. कार्यक्रम यशस्वीरीत्या पार पाडण्यासाठी सहकार्य करणाऱ्या सर्वांचे योगेश तावडे यांनी आभार मानले.
